Массовые военные преступления России в Украине: Кулеба призвал мир разорвать связи с Москвой

Мир должен избавиться от российского влияния -Кулеба / УНИАН

Мир должен пойти на избавление влияния России во всех сферах, в том числе в политике, международных отношениях, экономике, бизнесе, энергетике и исследованиях. Сегодня Москва является токсичным партнером, который несет ответственность за массовые военные преступления в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что странам следует провести "депутинизацию" – избавление от российского влияния во всех сферах. Россия ответственна за массовые военные преступления в украинском государстве. Поэтому чем раньше мир прибегнет к такому шагу, тем лучше.

"Депутинизация означает спасение от российского влияния во всех сферах. Политика, международные отношения, экономика, энергетика, бизнес, искусство, исследования и т. д. Россия сегодня является токсичным партнером, ответственным за массовые военные преступления в Украине. Чем раньше мир разорвет все связи, тем лучше", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина намерена требовать четких правовых гарантий безопасности. Западные партнеры должны поддерживать Киев в войне против России, а не стоять в стороне, и предоставлять оружие по требованию и в необходимых объемах.

При этом он также подчеркнул, что Украина не заинтересована в австрийской или шведской моделях нейтрального статуса. Киеву нужна реализация украинской модели с четко прописанными гарантиями безопасности.