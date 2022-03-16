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Жесткие гарантии безопасности и закрытое небо: Украина поставила условия Западу

16 марта 2022, 14:07

Украина хочет получить мощный пул союзников с конкретно прописанными гарантиями государственной безопасности, сказал Михаил Подоляк.

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Союзники Украины должны участвовать в конфликте на стороне Киева - Подоляк / ОПУ

Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Россией. Модель нейтралитета может быть реализована исключительно в интересах Киева и под четкие правовые гарантии безопасности. Гаранты должны не стоять в стороне, как сейчас, а участвовать в процессах на стороне украинского государства и немедленно поставлять оружие в необходимых объемах. Государство требует жестких и прямых гарантий обязательного закрытия неба. Должен быть создан мощный пул союзников, которые обеспечат безопасность. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Telegram-канале он написал о том, что Киеву не нужны модели нейтрального статуса, которые реализованы в других странах. Нейтралитет может быть только при условии жестких гарантий безопасности и в рамках интересов украинского государства.

"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской модели нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только украинской и только о юридически выверенных гарантиях безопасности. И никаких других моделей или вариантов", - сказал Подоляк.

По его словам, западные союзники должны предоставить четкие гарантии безопасности, а не как в ситуации с Будапештским меморандумом. Они не должны стоять в стороне, когда на Украину нападают. При этом им следует обеспечивать немедленные поставки необходимого Киеву вооружения.

"Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Действующие, а не протокольные или будапештские. А значит, подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объема оружия", - объяснил Подоляк.

Также он добавил, что Украина требует жестких гарантий закрытия неба, без всяких бюрократических процедур.

"И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии, что небо обязательно будет закрыто", - добавил чиновник.

Советник главы ОП напомнил, что Украина, в отличие от России, мирное государство и ни на кого никогда не нападало. Киеву нужен серьезный пул союзников с жестко прописанными гарантиями безопасности.

"Добавлю, что Украина никогда не была милитаристским государством, которое нападало или планировало напасть на соседей. В отличие от этих соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, ранее временная поверенная США в делах Украины Кристина Квин заявила, что НАТО не закрывает воздушное пространство, поскольку опасается военного конфликта с Россией. По ее мнению, выходом из ситуации должно стать предоставление Киеву самолетов и ПВО, чтобы государство самостоятельно защитило свое небо.

viber
Михаил Подоляк новости Украины Офис президента война России и Украины
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