НАТО не закроет небо, но Украина получит самолеты и ПВО - США

В НАТО не готовы закрыть небо над Украиной, поскольку опасаются военного конфликта с Россией - Квин / АрміяInform

НАТО работает над тем, чтобы снизить уровень эскалации в военном конфликте России против Украины. Бесполетную зону в Альянсе не поддерживают, поскольку опасаются военного столкновения с Москвой. Выходом из ситуации на Западе видят поставки Киеву самолетов и средств противовоздушной обороны, чтобы украинское государство самостоятельно защищало свое небо. Об этом заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

В интервью 24 каналу она рассказала о том, что Альянс прикладывает максимум усилий, чтобы снизить уровень эскалации военного конфликта. Небо над Украиной закрывать не собираются, поскольку видят в таких действиях вступление военно-политического блока Запада в прямую вооруженную конфронтацию с РФ.

"Украине такое решение не принесет безопасности, в то время как вся Европа будет в большей опасности. Поскольку Украина расположена посередине, то уровень угрозы и разрушений может быть еще больше", - считает дипломат.

По ее словам, западный мир рассматривает альтернативный вариант помощи Украине в виде предоставления государству различных противовоздушных средств для защиты неба.

"Чтобы Украина самостоятельно защищала небо от российских самолетов", - сказала Квин.

По ее словам, Киев может рассчитывать на получение дополнительных самолетов и систем ПВО, который Запад "продолжает поставлять".

"Речь идет о поставках нескольких разных систем. Добавлю, что Украина очень эффективно использует те системы, которые уже получила. Мы будем продолжать поставлять их, чтобы она имела возможность самостоятельно защитить свое небо", - подчеркнула Кристина Квин.

Напомним, 14 марта президент Владимир Зеленский обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой закрыть небо над Украиной. Он показал фотографии, на которых зафиксированы последствия авиаударов РФ по украинским городам и населенным пунктам.