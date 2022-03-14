Зеленский показал на фото, что ждет Европу, если НАТО не закроет небо над Украиной

Президент напомнил, что предупреждал Альянс о вторжении России в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к НАТО с призывом закрыть небо над нашей страной.
На своей страничке в Instagram он опубликовал серию снимков, на которых видны последствия бомбардировок украинских городов.
"В прошлом году я предупреждал лидеров НАТО: если против РФ не будет жестких превентивных санкций, она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", - написал президент в подписи к посту.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина уже больше 10 дней слышит от Запада только обещания по поставкам самолетов, а вина за каждую смерть в Украине лежит на россиянах, но отвечает за это и мир.
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