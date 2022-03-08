Зеленский: вина за каждую смерть в Украине лежит на России, но ответственность за это - на Западе

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже 13 дней слышит от Запада только обещания по поставкам самолетов, а вина за каждую смерть в Украине лежит на россиянах, но отвечает за это и мир.

В своем видеообращении 8 марта он подчеркнул, что Украина уже почти две недели подвергается обстрелам россиян.

"13 дней мы слышим только обещания, 13 дней нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что вина за каждую смерть в результате авиаударов врага и в заблокированных городах, безусловно, лежит на России, ее военных, тех, кто отдает и выполняет преступные приказы, кто нарушил все правила ведения войны, кто сознательно уничтожает украинский народ.

Читайте такжеМы не будем умолять о чем-то на коленях: Зеленский прокомментировал шанс Украины вступить в НАТО"Вина на оккупантах, но ответственность за это и на тех, кто уже 13 дней не может принять, где-то там на Западе, очевидно, необходимо решение, на тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц", – обратил внимание украинский лидер.

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Он добавил, что те, кто не спас город от авиаударов, хотя и могли это сделать, несут ответственность за свое решение. Ведь закрытие неба для Украины – жизненно необходимое.

Ранее в НАТО отказались закрывать воздушное пространство над Украиной. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что российское вторжение в Украину - наихудшая агрессия в Европе за десятилетия.

"Этот вопрос поднимался на заседании, но союзники согласились, что не должно быть самолетов НАТО в воздушном пространстве Украины, или войск НАТО на территории Украины", – заявил Столтенберг.

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