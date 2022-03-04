Закрытое небо: самолетов НАТО не должно быть в воздушном пространстве Украины - Столтенберг

НАТО / Reuters

В НАТО обсудят введение бесполетной зоны над Украиной, которую бомбят российские войска.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает Financial Times.

Альбарес отметил, что в пятницу состоится встреча министров стран НАТО. По его словам, будут обсуждаться ряд вариантов вмешательства в ситуацию, в частности возможное введение бесполетной зоны. В то же время такая мера остается крайне маловероятной.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российское вторжение в Украину - наихудшая агрессия в Европе за десятилетия. В ближайшие дни ситуация еще ухудшится.

"Будущие дни, похожи, станут еще хуже, с большим количеством смертей, страданий и разрушений, так как российские войска используют более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране", - сказал Столтенберг.

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"Этот вопрос поднимался на заседании, но союзники согласились, что не должно быть самолетов НАТО в воздушном пространстве Укарины, или войск НАТО на территории Украины", – заявил Столтенберг.

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Отметим, что ранее спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

В то же время, бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол США при НАТО Курт Волкер допустил, что бесполетная зона над Украиной возможна - по его мнению, это можно сделать сначала над Киевом и Западной Украиной чтобы предотвратить атаки против гражданского населения и критической инфраструктуры, такой как АЭС.

Ранее Главред сообщал, что НАТО не будет обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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