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Оккупанты превращают Сумщину в ад и сознательно пытают Мариуполь - Зеленский

8 марта 2022, 12:11

Мирный город Сумы российские захватчики снова бомбили авиабомбами. А Мариуполь окружили, заблокировали и специально истощают.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением / Фото Reuters

Российские оккупанты сбрасывали авиабомбы на Сумы, они превратили целую область в ад. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении, опубликованном 8 марта.

"Оккупанты снова бомбили Сумы. Авиабомбами. Наш мирный город, который никогда в своей истории не угрожал россии. Добрая, тихая, душевная Сумщина, которую превращают в ад", - сказал президент.

"Мариуполь - мирный и работящий город без какого-либо внутреннего зла. Его окружили, заблокировали, специально истощают. Оккупанты сознательно блокируют связь, сознательно блокируют подвоз еды. Отключают воду и электричество. Впервые с момента нападения фашистов от обезвоживания умер ребенок", - сказал президент.

"В 2022 году мы боремся уже тринадцатый день. Уничтожаем оккупантов везде, где можем. Но есть небо. Сотни российских крылатых ракет, сотни боевых самолетов оккупантов, сотни вертолетов. Да, мы их уничтожаем. Россия за минувшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине. Но у них еще достаточно машин для убийства, еще достаточно ракет для террора, еще достаточно 500-килограммовых бомб, чтобы сбрасывать их на нас", - сказал Зеленский.

Читайте также"Сколько еще нужно смертей и потерь?": Зеленский призвал Запад закрыть небо или дать боевые самолетыВсе это время мы слышим обещания, что будет помощь в небе, что будут самолеты, что нам их передадут.

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"Вина за смерть каждого человека в Украине от авиаударов в заблокированных городах без сомнений лежит на российском государстве и российских военных, на тех, кто отдает и выполняет приказы, кто уничтожает украинский народ. Вина - на оккупантах. Но ответственность - на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, в кабинетах очевидно необходимое решение, чтобы защитить наше небо от украинских убийц", - отметил президент.

Бесполетная зона над Украиной

В НАТО заявили, что не будут обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

6 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.

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