Прямые переговоры Зеленского с Путиным: в Кремле назвали главное условие

Дмитрий Песков / УНИАН

В Кремле прокомментировали вероятность прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина, сообщают росСМИ.

Вместе с тем он считает, что необходимо понять, какой результат ожидается во время переговоров.

"Мы неоднократно говорили, что никто не отвергает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что на ней будет обсуждаться",- добавил Песков.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что встреча президентов Украины и России может состояться уже в обозримом будущем.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона в воскресенье, с украинской стороны делают все, чтобы она состоялась как можно быстрее.

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