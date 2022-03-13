В ОП рассказали о вероятных сроках встречи Зеленского с Путиным

Продолжается поиск места проведения переговоров между лидерами Украины и РФ, говорит Михаил Подоляк.
Встреча президентов Украины и России может состояться уже в обозримом будущем, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Как подчеркнул он в эфире телемарафона в воскресенье, с украинской стороны делают все, чтобы она состоялась как можно быстрее.
"Я думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три – нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее. Потому что мы за каждую жизнь людей. Мы хотим, чтобы их не убивали, чтобы не рушили нашу инфраструктуру", - отметил советник главы ОП.
По его словам, в настоящее время продолжается поиск места проведения переговоров между лидерами Украины и России с точки зрения гарантий безопасности и наработка пакета договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции.
"Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора", - сказал представитель ОП.
Подоляк добавил, что Зеленский не подпишет никаких неэффективных и невыгодных для Украины договоров о мире, а со стороны России уже выразили готовность к прямой встрече президентов Украины и РФ.
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Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в субботу, 12 марта, провели совместные телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. На повестке дня была война в Украине.
Шольц и Макрон потребовали у Путина безотлагательного прекращения боевых действий в Украине.
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