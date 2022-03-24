Кулеба призвал Евросоюз в принципе не платить России за газ рублями

Дмитрий Кулеба / Reuters

Руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал европейцев не поддаваться на шантаж со стороны России и не платить за газ рублями. Об этом сообщается на его странице в сервисе микроблогов в Twitter.

"Если любая страна ЕС склонится перед унизительными требованиями Путина платить за нефть и газ рублями, это будет все равно что одной рукой помогать Украине, а другой – помогать россиянам убивать украинцев. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор", – сказал украинский дипломат.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что решение о переводе оплаты за поставку российского газа рублями принял лично диктатор Владимир Путин. По его словам, так будут платить так называемые "недружественные страны" ‒ то есть те, которые наложили на Россию санкции после того, как она начала войну против Украины.

Вероятно, так Путин и его окружение видят для себя "щель для обхода санкций", а также считают, что смогут удержать курс рубля в условиях заблокированных валютных резервов Центробанка.