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"РФ открыла финансовый фронт против ЕС": в ОП оценили решение Путина об оплате за газ рублями

23 марта 2022, 16:09

Это уже второй шаг к эскалации после прямых угроз России бить ракетами по европейским логистическим центрам за помощь Украине, говорит Подоляк.

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В ОП отреагировали на заявление Путина об оплате за газ рублями / ОПУ

В офисе президента Украины отреагировали на решение российского президента Владимира Путина в дальнейшем брать оплату из стран ЕС за российский газ только в рублях. Советник председателя ОП Михаил Подоляк назвал такое решение открытием финансового антиевропейского фронта.

"Только что РФ официально открыла полноценный антиевропейский фронт. Пока финансовый. Вслед за длительными ценовыми спекуляциями на энергорынке Путин заявил о переводе всех расчетов за российский газ для европейских потребителей в рубли и полный отказ от продажи ресурсов за доллары/евро", – отметил в Подоляк Telegram.

Россия таким образом надеется спровоцировать какие-то операционные провалы в европейской энергосистеме, а также осуществлять пророссийское давление на общественное мнение на фоне агрессии против Украины, говорит советник главы ОП.

Такое решение РФ Подоляк назвал еще одним шагом к эскалации.

"Но россияне продолжают упорно верить в свои "гениальные идеи". Так или иначе, это второй шаг к эскалации. Первый – прямые угрозы авиаударами или ударами крылатыми ракетами по европейским логистическим центрам, которые обеспечивают помощь Украине", – подчеркнул он.

РФ будет брать оплату за газ только в рублях

Напомним, 23 марта Путин поручил в дальнейшем брать оплату за поставки газа в Европу только в рублях. По его словам, якобы расчеты в долларах, евро и других валютах потеряли всякий смысл из-за санкций.

При этом Путин отмечает, что Россия продолжит поставлять газ согласно объемам и ценам, которые предусмотрены в контрактах.

Напомним, Владимир Зеленский обратился в обе палаты итальянского парламента и призвал Италию ужесточить санкции против России, против их режима и ударить по российским деятелям, ответственным за эту войну. Президент уверен, что новые санкции будут, и будут уже на этой неделе.

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