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Золотые держатели в туалете и бассейн с танцполом: как выглядит яхта Путина за 75 млрд

23 марта 2022, 15:21

Именно так выглядит знаменитая яхта Путина Шахерезада.

яхта Путина
Яхта Путина / thesun

На 140-метровой яхте Шехерезада, владельцем которой считают президента-диктатора Владимира Путина, работают представители Федеральной службы охраны.

Издание The Sun опубликовало фотографии яхты Шахерезада.

Сообщается, что 140-метровая шестипалубная яхта пришвартована в итальянском порту Марина ди Каррара.

Расследователи команды российского оппозиционера Алексея Навального оценивали ее стоимость в 75 млрд рублей.

Как утверждает The Sun на яхте красуются золотые держатели для туалетной бумаги, персональный зал для дзюдо, танцпол, который может превращаться в бассейн, бильярдный зал и огромное джакузи.

Как пишет The Sun, рабочий, который помогал строить яхту, рассказал изданию о "многочисленных бассейнах, спа-центре, сауне, театре, тренажерном зале, двух вертолетных площадках и даже больнице".

Команда Навального изучила Crew List - список всех, кто работает на яхте Шехерезада. Список составлен в том же итальянском порту, где сейчас стоит яхта.

В этом документе есть имя каждого члена экипажа и все данные, от даты рождения до номера визы. Все имена русские. Команде Навального удалось установить, что часть этих людей - сотрудники Федеральной службы охраны.

"Мы уверены, что и в случае с Шехерезадой окажется, что спрятанный на далеких островах офшор тоже записан на очередного путинского дружка, — пишут авторы расследования. - Но что действительно имеет значение — это то, что настоящего владельца Шехерезады охраняет ФСО. Государственное ведомство, служба охраны, российские госслужащие и военные почему-то летают в Италию и работают на яхте", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что ранее американское издание The New York Times сообщало, что яхта "Шехерезада" находится под пристальным вниманием итальянской финансовой полиции, которая проводит сейчас свое расследование. Издание сообщало об этом 8 марта этого года.

Ранее в МВД Украины объяснили, что российскому диктатору Путину на самом деле выгодны санкции против российских олигархов, ведь после этого олигархи в дальнейшем смогут вкладывать деньги только в Россию.

Также ранее генерал США пояснил, почему окружение захочет свергнуть Путина. Окружение президента страны-агрессора и так потеряло много из-за санкций, и они не захотят терять еще больше.

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