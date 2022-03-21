Спрятал в Италии: у Путина нашли яхту "Шехерезада" за 700 миллионов долларов

Российский президент скрывает свою чрезвычайно дорогую собственность и руководит ею через третьих лиц, утверждают журналисты-расследователи.
Одна из самых дорогих яхт мира "Шехерезада" скорее всего принадлежит президенту России Владимиру Путину. Об этом заявили журналисты, входящие в команду российского оппозиционера Алексея Навального, после проведения собственного расследования.
Расследование показало, что президент страны-агрессора может управлять этой яхтой через третьих лиц. На бумагах судно, находящееся в итальянском порту, "ничейное". Однако журналистам удалось достать полный список экипажа судна. И тогда оказалось, что все люди, работающие на яхте, так или иначе связаны с Путиным. При этом половина из экипажа являются сотрудниками Федеральной службы охраны России (ФСО) – спецслужбы, охраняющей руководство страны.
"На ней (яхте – ред.) работают люди, которые официально числятся охранниками и личным персоналом Путина. Те же самые люди, которые обеспечивают быт в его резиденции, в его поездках, всю его жизнь", – отмечают журналисты.
Они обращают внимание, что ранее в СМИ разных стран уже были подозрения, что владельцем "Шехерезады" может быть именно Путин. Однако ранее не было найдено сильных доказательств этой версии.
Яхта сейчас стоит в порту Марина-ди-Каррара (Marina di Carrara) на западном побережье Италии. Она стоит 700 миллионов долларов. Длина судна – 140 метров, яхта имеет шесть этажей палуб. На "Шехерезаде" есть, в частности, две вертолетные площадки, бассейн, спа-комплекс, салон красоты, огромные гостевые комнаты и каюты и т.п.
Авторы расследования подчеркнули, что требуют немедленного ареста и конфискации яхты "Шехерезада", ведь если ее владельцем на самом деле является Путин, то она тоже может подпасть под санкции западных стран.
Также журналисты отметили, что яхта, по сути, была куплена за деньги, "украденные у российских пенсионеров, учителей и врачей, а также российских солдат, которых обманом отправляют умирать и убивать на нужную только Путину войну с Украиной".
Стоит отметить, что ранее американское издание The New York Times сообщало, что яхта "Шехерезада" находится под пристальным вниманием итальянской финансовой полиции, которая проводит сейчас свое расследование. Издание сообщало об этом 8 марта этого года.
Ранее в МВД Украины объяснили, что российскому диктатору Путину на самом деле выгодны санкции против российских олигархов, ведь после этого олигархи в дальнейшем смогут вкладывать деньги только в Россию.
Также ранее генерал США пояснил, почему окружение захочет свергнуть Путина. Окружение президента страны-агрессора и так потеряло много из-за санкций, и они не захотят терять еще больше.
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