Спрятал в Италии: у Путина нашли яхту "Шехерезада" за 700 миллионов долларов

Яхта "Шехерезада" / Скрин из видео

Одна из самых дорогих яхт мира "Шехерезада" скорее всего принадлежит президенту России Владимиру Путину. Об этом заявили журналисты, входящие в команду российского оппозиционера Алексея Навального, после проведения собственного расследования.

Расследование показало, что президент страны-агрессора может управлять этой яхтой через третьих лиц. На бумагах судно, находящееся в итальянском порту, "ничейное". Однако журналистам удалось достать полный список экипажа судна. И тогда оказалось, что все люди, работающие на яхте, так или иначе связаны с Путиным. При этом половина из экипажа являются сотрудниками Федеральной службы охраны России (ФСО) – спецслужбы, охраняющей руководство страны.

"На ней (яхте – ред.) работают люди, которые официально числятся охранниками и личным персоналом Путина. Те же самые люди, которые обеспечивают быт в его резиденции, в его поездках, всю его жизнь", – отмечают журналисты.

Они обращают внимание, что ранее в СМИ разных стран уже были подозрения, что владельцем "Шехерезады" может быть именно Путин. Однако ранее не было найдено сильных доказательств этой версии.

Яхта "Шехерезада" / Скрин из видео

Яхта сейчас стоит в порту Марина-ди-Каррара (Marina di Carrara) на западном побережье Италии. Она стоит 700 миллионов долларов. Длина судна – 140 метров, яхта имеет шесть этажей палуб. На "Шехерезаде" есть, в частности, две вертолетные площадки, бассейн, спа-комплекс, салон красоты, огромные гостевые комнаты и каюты и т.п.

Авторы расследования подчеркнули, что требуют немедленного ареста и конфискации яхты "Шехерезада", ведь если ее владельцем на самом деле является Путин, то она тоже может подпасть под санкции западных стран.

Яхта "Шехерезада" / Скрин из видео

Также журналисты отметили, что яхта, по сути, была куплена за деньги, "украденные у российских пенсионеров, учителей и врачей, а также российских солдат, которых обманом отправляют умирать и убивать на нужную только Путину войну с Украиной".

Стоит отметить, что ранее американское издание The New York Times сообщало, что яхта "Шехерезада" находится под пристальным вниманием итальянской финансовой полиции, которая проводит сейчас свое расследование. Издание сообщало об этом 8 марта этого года.

Ранее в МВД Украины объяснили, что российскому диктатору Путину на самом деле выгодны санкции против российских олигархов, ведь после этого олигархи в дальнейшем смогут вкладывать деньги только в Россию.

Также ранее генерал США пояснил, почему окружение захочет свергнуть Путина. Окружение президента страны-агрессора и так потеряло много из-за санкций, и они не захотят терять еще больше.

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