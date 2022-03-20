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"Не смогут молча наблюдать": генерал США объяснил, почему окружение захочет свергнуть Путина

20 марта 2022, 11:21

Окружение президента страны-агрессора и так потеряло много из-за санкций, и они не захотят терять еще больше.

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Генерал США объяснил, почему окружение захочет свергнуть Путина/ Reuters

Свержение Путина его же окружением является вполне возможным, считает бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Толчком к этому станут массовые серьезные санкции, последствия которых уже ощущают на себе все в России.

Окружение Путина не захочет терять еще больше. Об этом отставной американский генерал Бен Ходжес заявил в интервью РБК-Украина.

"Я считаю, что это возможно. Не думаю, что люди, которые окружают Путина, хотят совершить самоубийство или потерять еще больше, чем они уже потеряли", – сказал генерал США.

Также он отметил, что мир должен повлиять на российские семьи, чтобы убедить их не отпускать своих сыновей на войну в Украине.

Ранее в британской разведке рассказали, что российский президент Владимир Путин находится в информационном пузыре, который сам же и создал. Российский диктатор сам создал вокруг себя ситуацию, когда к нему не попадает информация, которая противоречит его взглядам.

Также ранее сообщалось, что президенту-диктатору Владимиру Путину на Востоке России могут готовить масштабное укрытие, бункер на несколько этажей. Речь может идти о восстановлении секретного сооружения времен Советского Союза. Такое предположение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

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