"Опознанию не подлежат": украинские бойцы подорвали колонну россиян в тылу противника – видео

Украинские бойцы уничтожили колонну россиян в тылу противника/ Скрин из видео

Украинские военные совместно с разведчиками и бойцами Грузинского легиона уничтожили российскую колонну, взорвав ее.

Как сообщили в командовании Сил специальных операций ВСУ в Facebook, на месте подрыва "живая сила противника опознанию не подлежит". Также в командовании обнародовали соответствующее видео уничтожения вражеской колонны.

"Это – наш очередной доклад украинскому народу. Мы давали вам присягу на верность, и мы выполняем свое обещание: в глубоком тылу противника воины Сил обороны Украины уничтожили очередную колонну россиян. Это произошло в тесном взаимодействии с нашим собратьям из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Грузинского Легиона", – говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом героически погибли трое украинских танкистов Сергей Васич, Олег Свинчук и Виталий Пархомук. С их помощью были уничтожены шесть единиц российской тяжелой техники, и оккупанты были отброшены, что позволило ВСУ перейти в контрнаступление и освободить село Макаров.

Ранее сообщалось, что защитники Украины разнесли сводный отряд гвардейского ударного полка оккупантов. Из отряда парашютно-десантного ударного Костромского полка остался в живых лишь один российский военный – он сейчас в госпитале.

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