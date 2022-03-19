УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Для Путина построят подземный город: генерал назвал причину

19 марта 2022, 23:11

Речь может идти о восстановлении секретного сооружения времен Советского Союза.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Президенту-диктатору Владимиру Путину на востоке России могут подготавливать масштабное укрытие, бункер на несколько этажей.

Речь может идти о восстановлении секретного сооружения времен Советского Союза.

Такое предположение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж, передает Обозреватель.

"В период Союза в таком бункере можно было жить два-три месяца", – уточнил он.

К такому выводу генерал пришел на основании информации о странных рейсах из Москвы на восток РФ, совершенных 17 марта правительственными самолетами России.

Именно на востоке РФ в советское время были сооружены секретные центры управления страной и армией. Фактически они представляли собой целый город, уходящий под землю на десятки метров и обеспеченный автономным питанием, связью, системой очистки воздуха и прочим.

"На случай ядерной, химической или бактериологической войны они полностью закрываются и функционируют в автономном режиме", – пояснил Маломуж.

Учитывая, что со времен Союза технологии существенно продвинулись вперед, он предположил, что жить в таком городе-бункере можно уже не 2-3 месяца, а более продолжительный период времени, до года.

Читайте такжеВ России оконфузились во время выступления Путина на полном стадионе в Лужниках

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что есть два возможных варианта, как может завершиться война с Россией. Или Украина безоговорочно победит РФ, или государства придут к соглашению, которое будет основываться на выгодных для Украинского государства условиях.

Читайте также:

viber
Владимир Путин бункер
Реклама
Популярное
Самый вкусный рецепт дерунов: всего один секретный ингредиент сделает блюдо невероятно хрустящимСамый вкусный рецепт дерунов: всего один секретный ингредиент сделает блюдо невероятно хрустящим На Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровьеНа Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровье Над городом - черные клубы дыма: утром во Львове прозвучали мощные взрывыНад городом - черные клубы дыма: утром во Львове прозвучали мощные взрывы Кто заменит Путина: британский таблоид назвал три явных кандидатаКто заменит Путина: британский таблоид назвал три явных кандидата Весеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дняВесеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дня

Последние новости

23:35

Врач из разбомбленного роддома в Мариуполе рассказала об ужасах войны и атаке на больницу

23:27

Мертвые писатели уходят из России: Хэмингуэя больше не будут издавать в РФ

23:27

Кадыровцы сбежали из Украины в Чечню еще 13 марта - СБУ

23:15

Враг обстрелял из Градов село в Днепропетровской области

23:11

Для Путина построят подземный город: генерал назвал причинуВидео

Реклама
22:47

ВСУ ликвидировали заместителя командующего русским Черноморским флотом

22:46

Путин не смог доказать США и Китаю, что может сидеть за одним столом со взрослымимнение

22:28

Приметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делатьВидео

22:27

Какие 5 продуктов должны быть в каждом доме, чтобы выжить во время войныВидео

22:27

Приват24 временно приостанавливает работу: в чем причина

22:06

Лучший ди-джей мира Армин ван Бюрен собрал для Украины более 5 млн гривен

22:01

Подготовку переговоров с Зеленским тормозит Путин, который колеблется — советник Эрдогана

21:54

Генерал США оценил возможность применения ядерного оружия Россией

21:48

Выход на пенсию по возрасту в условиях военного положения: чего ждать пенсионерамВидео

21:48

Юрий Романенко. Сделка США-Китая и новая архитектура мира без РоссииВидеоблоги

21:09

"Погибают дети и рушатся наши города": Монатик эмоционально обратился к фанатамВидео

21:00

Россияне выбрали самый нелепый способ действий – АрестовичВидео

20:53

Путин действует в Украине жестоко, потому что паникует - Джонсон

20:51

"НАТО ничего не увидит": офицер РФ раскрыл планы агрессора по скрытному вторжению в страны БалтииВидео

20:34

"Детей расстреливают на блокпостах с родителями": Елена Зеленская сделала эмоциональное заявлениеВидео

Реклама
20:31

Российский пленный детально рассказал, как и когда руководство готовило их к войне в УкраинеВидео

20:16

ВСУ разгромили колону вражеской техники и вертолетВидео

20:14

Весеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дня

20:13

Будем гнать в шею: украинские защитники передали "привет" из "захваченного" россиянами РубежногоВидео

20:10

Приметы на 21 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

В условиях войны: какие сервисы сделали бесплатными услуги для украинцев

20:08

"Рыдаю от злобы, что нет возможности сказать лично": Осадчая пристыдила пропутинскую певицу Гагарину

20:07

Неприемлемы для всего мира: Путин назвал свои условия для встречи с ЗеленскимВидео

19:52

Сдал Путина с потрохами: в РФ мэр выдал военные тайныВидео

19:52

Русский корабль тонет: России не стоит рассчитывать на счастливый конец - МИДВидео

19:37

Гороскоп для Тельцов на апрель 2022: внезапный переезд, помощь ангела-хранителя и заграницаВидео

19:28

Украину разжарит до +20: когда ждать резкого потепленияВидео

19:26

Орки горят вместе с БК: спецназ ВСУ показал разгром позиций рашистовВидео

19:20

"Путин мстит украинцам": эксперт рассказал, почему оккупанты с особой жестокостью бомбят УкраинуВидео

18:59

Что проверяют на блокпостах – памятка украинцам

18:58

Вместо хлеба: рецепт идеальных луковых лепешек с вкуснейшей хрустящей корочкойВидео

18:48

Враг не пройдет: названы самые осторожные знаки зодиака

18:43

У Эрдогана назвали ключевые требования Путина для остановки войны в УкраинеВидео

18:32

Готовьте сухари: британские аналитики спрогнозировали последствия войны в Украине для россиянВидео

18:24

Все враги будут сломлены: гороскоп таро для Украины на 2022 год и итог войныВидео

Реклама
18:23

Мировая коалиция и осуждение варварства РФ: у Зеленского призвали Китай сделать выбор

18:18

Программа минимум: почему России будет достаточно даже небольшого преимущества в войнемнение

18:10

Списывать силы РФ рано: Минобороны Украины о войне с агрессоромВидео

17:59

У украинок появился новый кумир: кто подвинул Кима и АрестовичаВидео

17:47

"8 человек в цинке уехало": украинская пенсионерка угостила орков пирожками "с сюрпризом"Видео

17:40

Газовая зависимость от РФ – "глупая" политика: министр экономики ФРГ раскритиковал Берлин

17:28

Люди стояли на коленях: в Ворохте похоронили украинского актера, которого убили войска ПутинаВидео

17:24

Мир наизнанку в Украине: Комаров показал страшные кадры разрушений в КиевеВидео

17:07

Наконец у США есть президент, которого все любят, это - Зеленский - американский комикВидео

16:58

"Гитлер собрал секту": Бадоев жестко разнес Гагарину, Баскова и Тимати за концерт и поддержку ПутинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять