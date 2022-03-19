Для Путина построят подземный город: генерал назвал причину

Владимир Путин / Reuters

Президенту-диктатору Владимиру Путину на востоке России могут подготавливать масштабное укрытие, бункер на несколько этажей.

Речь может идти о восстановлении секретного сооружения времен Советского Союза.

Такое предположение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж, передает Обозреватель.

"В период Союза в таком бункере можно было жить два-три месяца", – уточнил он.

К такому выводу генерал пришел на основании информации о странных рейсах из Москвы на восток РФ, совершенных 17 марта правительственными самолетами России.

Именно на востоке РФ в советское время были сооружены секретные центры управления страной и армией. Фактически они представляли собой целый город, уходящий под землю на десятки метров и обеспеченный автономным питанием, связью, системой очистки воздуха и прочим.

"На случай ядерной, химической или бактериологической войны они полностью закрываются и функционируют в автономном режиме", – пояснил Маломуж.

Учитывая, что со времен Союза технологии существенно продвинулись вперед, он предположил, что жить в таком городе-бункере можно уже не 2-3 месяца, а более продолжительный период времени, до года.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что есть два возможных варианта, как может завершиться война с Россией. Или Украина безоговорочно победит РФ, или государства придут к соглашению, которое будет основываться на выгодных для Украинского государства условиях.

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