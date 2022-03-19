У Эрдогана назвали ключевые требования Путина для остановки войны в Украине

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган / Reuters

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал о требования президента РФ для прекращения войны в Украине.

Он пояснил, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести встречу Путина и Зеленского в Турции для содействия в вопросе прекращении войны, пишет BBC.

По данным турецкой стороны, у Путина нашлись факторы, которые, по его словам, необходимо решить до того, как могут состояться какие-либо переговоры на уровне глав государств.

"Во-первых, это нейтралитет Украины, то есть ее отказ от членства в НАТО. Во-вторых, разоружение и взаимные гарантии безопасности в контексте австрийской модели. В-третьих, процесс, который российская сторона называет "денацификацией", устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине. Считается, что достигнут некоторый прогресс по первым четырем статьям продолжающихся переговоров. Слишком рано говорить о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано", - сказал Калын.

По словам Калына, Путин выдвинул еще два требования, которые были "самыми сложными вопросами" - признание Киевом аннексии Крыма и двух т.н. "республик" Донбасса. Калын уточнил, что эти последние два вопроса "являются неприемлемыми требованиями для Украины и международного сообщества".

"Если будет достигнута точка по первым четырем статьям и будет достигнуто соглашение, то может быть обсуждение на уровне лидеров пятой и шестой статьи. Это может стать возможностью соглашения и окончания войны", - добавил пресс-секретарь Эрдогана.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что есть два возможных варианта, как может завершиться война с Россией. Или Украина безоговорочно победит РФ, или государства придут к соглашению, которое будет основываться на выгодных для Украинского государства условиях.

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