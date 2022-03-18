Кулеба назвал два варианта финала войны с Россией / Reuters

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы есть два возможных варианта, как может завершиться война с Россией. Или Украина безоговорочно победит РФ, или государства придут к соглашению, которое будет основываться на выгодных для Украинского государства условиях.

Министр считает, что второй вариант на нынешнем этапе также является реалистичным. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

Кулеба отметил, что пока рано говорить о каких-то компромиссах в переговорах между Украиной и Россией, ведь государства сейчас лишь "перестреливаются доводами".

Однако, по словам главы МИД, любая война имеет два финала. Первый означает безусловное и полное поражение одной из сторон, второй – поиск и фиксацию взаимоприемлемых решений.

"Поэтому с позиции Украины, не с позиции России, мы должны четко и трезво понимать, что мы или должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть выгодным для Украины. Я думаю, что второй вариант таки реалистичный", – отметил Кулеба.

В то же время глава украинского МИД подчеркнул, что президент Владимир Зеленский не давал никому никаких поручений сдавать национальные интересы. Глава Украинского государства поставил четкую задачу – добиваться максимально жестких гарантий безопасности нашей страны.

"Наше ключевое предложение – гарантии безопасности. Это то, вокруг чего всё крутится, и без чего договоренностей быть не может. Из-за этого вакуума Россия решилась на войну, считая, что никто за нас не вступится и сами мы не будем способны защититься", – отметил Кулеба.

Ранее Дмитрий Кулеба объяснил, как санкции разрушают российскую экономику. Он отметил, что в России растут цены, страна-агрессор сокращает бюджет и прекращает финансировать часть проектов.

Также ранее сообщалось, что российские генералы едут на фронт спасать провальное вторжение и гибнут от рук бойцов ВСУ. Поскольку дела идут плохо, российские генералы вынуждены ехать на фронт, чтобы непосредственно руководить операциями своих войск.

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