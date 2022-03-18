Кулеба назвал два варианта финала войны с Россией

При этом глава украинского МИД не исключает возможности достижения соглашения на выгодных для Украины условиях.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы есть два возможных варианта, как может завершиться война с Россией. Или Украина безоговорочно победит РФ, или государства придут к соглашению, которое будет основываться на выгодных для Украинского государства условиях.
Министр считает, что второй вариант на нынешнем этапе также является реалистичным. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.
Кулеба отметил, что пока рано говорить о каких-то компромиссах в переговорах между Украиной и Россией, ведь государства сейчас лишь "перестреливаются доводами".
Однако, по словам главы МИД, любая война имеет два финала. Первый означает безусловное и полное поражение одной из сторон, второй – поиск и фиксацию взаимоприемлемых решений.
"Поэтому с позиции Украины, не с позиции России, мы должны четко и трезво понимать, что мы или должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть выгодным для Украины. Я думаю, что второй вариант таки реалистичный", – отметил Кулеба.
В то же время глава украинского МИД подчеркнул, что президент Владимир Зеленский не давал никому никаких поручений сдавать национальные интересы. Глава Украинского государства поставил четкую задачу – добиваться максимально жестких гарантий безопасности нашей страны.
"Наше ключевое предложение – гарантии безопасности. Это то, вокруг чего всё крутится, и без чего договоренностей быть не может. Из-за этого вакуума Россия решилась на войну, считая, что никто за нас не вступится и сами мы не будем способны защититься", – отметил Кулеба.
Ранее Дмитрий Кулеба объяснил, как санкции разрушают российскую экономику. Он отметил, что в России растут цены, страна-агрессор сокращает бюджет и прекращает финансировать часть проектов.
Также ранее сообщалось, что российские генералы едут на фронт спасать провальное вторжение и гибнут от рук бойцов ВСУ. Поскольку дела идут плохо, российские генералы вынуждены ехать на фронт, чтобы непосредственно руководить операциями своих войск.
Читайте также:
- Путин потребует от Зеленского "официально" признать Крым российским – советник Эрдогана
- РФ уничтожает все, чего достигла и возвращается в лихие 90-е – Зеленский
- США призвали Китай повлиять на Путина, чтобы остановить войну в Украине