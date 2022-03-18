РФ уничтожает все, чего достигла и возвращается в лихие 90-е - Зеленский

Для России война против Украины закончится болезненным падением, уверен президент Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атакую Украину Россия уничтожит все, чего достигло российское общество за последние 25 лет.
Как подчеркнул он в ходе своего видеообращения, в результате развязанной против Украины войны Россия возвращается в "лихие 90-е".
"Оккупанты не прекращают сжигать все национальное богатство в войне против Украины. И я уверен, что атакую нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошлые 25 лет и вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься. Как говорят, в "лихие 90-е". Только уже без свободы. Без креативного желания людей работать ради развития своего государства. Такой будет для России цена войны против Украины", - заявил Зеленский.
По его словам, несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену.
"Для России это будет болезненным падением, и они это почувствуют. Даже несмотря на опиум для народа от телевизионных пропагандистов. Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену. Но, чтобы с ними не произошло, это не может нас утешить и воскресить наших погибших людей, не восстановит наши города, не залечит душевных ран, которые останутся с нами навсегда", - добавил президент Украины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой тактике в войне против российских оккупантов.
Президент обратил внимание на то, что не может раскрывать детали поддержки Украины западными странами.
Зеленский пояснил, что оккупанты думали, что идут в Украину, которую видели когда-то раньше, в 14-15 годах, однако с этого времени в Украине многое изменилось.
Читайте еще:
- Понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины - генсек НАТО
- Путин потребует от Зеленского "официально" признать Крым российским – советник Эрдогана
- Членство Украины в ЕС: ЕК подготовит вывод через несколько месяцев - Зеленский