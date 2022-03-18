РФ уничтожает все, чего достигла и возвращается в лихие 90-е - Зеленский

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атакую Украину Россия уничтожит все, чего достигло российское общество за последние 25 лет.

Как подчеркнул он в ходе своего видеообращения, в результате развязанной против Украины войны Россия возвращается в "лихие 90-е".

"Оккупанты не прекращают сжигать все национальное богатство в войне против Украины. И я уверен, что атакую нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошлые 25 лет и вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься. Как говорят, в "лихие 90-е". Только уже без свободы. Без креативного желания людей работать ради развития своего государства. Такой будет для России цена войны против Украины", - заявил Зеленский.

По его словам, несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену.

"Для России это будет болезненным падением, и они это почувствуют. Даже несмотря на опиум для народа от телевизионных пропагандистов. Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену. Но, чтобы с ними не произошло, это не может нас утешить и воскресить наших погибших людей, не восстановит наши города, не залечит душевных ран, которые останутся с нами навсегда", - добавил президент Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой тактике в войне против российских оккупантов.

Президент обратил внимание на то, что не может раскрывать детали поддержки Украины западными странами.

Зеленский пояснил, что оккупанты думали, что идут в Украину, которую видели когда-то раньше, в 14-15 годах, однако с этого времени в Украине многое изменилось.

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