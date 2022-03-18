"Противник не знает, чего ждать": Зеленский о новой тактике против оккупантов РФ

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой тактике в войне против российских оккупантов.

Об этом он подчеркнул он в ходе видеообращения, опубликованного пресс-службой главы государства.

Президент обратил внимание на то, что не может раскрывать детали поддержки Украины западными странами.

"Поймите: я не могу раскрыть вам все детали и этого пакета поддержки, и других. Потому что это наша тактика. Наша оборона. Когда противник не знает, чего ждать от нас. Как они не знали, что их ожидает после 24 февраля. Не знали, что у нас есть для защиты и как мы готовились встречать удар", - говорит он.

Зеленский пояснил, что оккупанты думали, что идут в Украину, которую видели когда-то раньше, в 14-15 годах, однако с этого времени в Украине многое изменилось.

"И это позволяет нам защищаться против полномасштабного удара уже 22 дня. Все, что мы сделали через несколько лет. Для нашей обороны. Для нашей тактики. Для тактики защиты, которую не время раскрывать, пока идет война.

Как ни время раскрывать и нашу тактику переговоров. Переговоры ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей воли. Работая больше в тишине, чем на телевидении, радио или в фейсбуке. Считаю это верным", - добавил президент.

Ранее сообщалось о том, что авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС РФ понесли значительные потери. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине.

Также ВСУ нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущие боевые действия в районах городов Харькова и Изюма.