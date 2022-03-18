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Российские генералы едут на фронт спасать провальное вторжение и погибают от рук ВСУ - Business Insider

18 марта 2022, 17:17

Западные эксперты говорят, что причиной сложившейся ситуации может быть "чрезвычайно низкая мораль русских войск"

Танки, русские
Российские генералы едут на фронт спасать провальное вторжение и погибают от рук ВСУ / Facebook/Генштаб ВСУ

Успехи украинских военных в уничтожении представителей командования российских агрессоров вызывают удивление западных экспертов, поскольку офицерский состав такого обычно не присутствует на передовой и не берет непосредственного участия в боевых действиях. Об этом сообщает портал Business Insider.

"Поскольку дела обстоят плохо, российские генералы вынуждены ехать на фронт, чтобы управлять непосредственно руководить операциями своих войск. Им приходится проводить более тщательный личный надзор, ехать поближе к передовой и таким образом становиться уязвимыми для враждебных действий", – пояснили западные чиновники

Они также указали на "чрезвычайно низкую мораль русских войск". И это может быть причиной, почему российские командиры почувствовали необходимость уехать на передовую.

Последним на данный момент представителем высокого командования армии России, которого убили украинские бойцы, был генерал-майор Олег Митяев. До того украинцы уничтожили генералов Андрея Суховетского, Андрея Колесникова и Виталия Герасимова.

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Напомним, ранее в разговоре с Wall Street Journal человек из ближайшего окружения президента Зеленского сказал, что в Украине есть группа военной разведки, которая занимается атаками на российских офицеров. Они якобы ищут высокопоставленных генералов, летчиков, командиров артиллерии.

Эксперты не исключают, что генералы РФ не просто оказались не в том месте не в то время, а украинцы, вероятно, сознательно выбирают в качестве мишеней российских офицеров высшего уровня,

Автор: Егор Бунин
viber
ВСУ российские агрессоры новости Украины
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