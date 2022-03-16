Груз 200 для Новочеркасска и Воронежа: ВСУ уничтожили генерала и полковника РФ

Ликвидированный оккупант Игорь Николаев (позывной "Багет")

Во вторник, 15 марта, Вооруженные силы Украины в Харьковской области уничтожили командира 252 мотострелкового полка 3 мотострелковой дивизии оккупационных войск РФ полковника Игоря Николаева.

Как сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк, оккупант был из воинской части 91711 города Богучар Воронежской области.

"Он был уничтожен артиллерийским огнем ВСУ в ходе проведения проверки состояния дел в подразделениях полка на передовых позициях", - сообщил Цимбалюк.

Отметим, что в Telegram-канале полка Азов говорится о том, что защитники Украины уничтожили генерал-майора оккупационных войск.

"Полк Азов уничтожил генерал-майора оккупационных войск! Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Ликвидированный оккупант - генерал-майор РФ Олег Митяев

Вместе с тем в Сети уточнили. что в Мариуполе был уничтожен командир 150-й мотострелковой дивизии генерал-майор Олег Митяев. Его дивизия была специально создана для вторжения в Украину в Южном военном округе. Место дислокации - Новочеркасск.

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Как уточнил советник главы МВД Антон Геращенко: "Митяев командовал российской группировкой в Сирии. И был поставлен командовать новой 150-й дивизией, развёрнутой у самой границы с Украиной специально для наступательных действий на Донбассе.

Ликвидация Митяева - это очень крутое событие, поскольку он является одним из самых перспективных и знаковых российских военачальников. Теперь после такой конкретизации, посмотрим какая будет реакция в РФ, смогут ли они опровергнуть информацию по Митяеву. Это серьёзный удар по боевому духу российских командиров. И огромный успех Героев Мариуполя".

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Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили военного пилота оккупантов РФ подполковника Алексея Хасанова (родом из Брянской области).

Российского оккупанта сбили в небе над Украиной еще 5 марта.