Генералы РФ стали мишенью: ВСУ открыли охоту на командиров оккупантов

Снайперы ВСУ уничтожают оккупантов / rnbo.gov.ua

Аналитики, которые отслеживают войну РФ против Украины считают, что российские военные действия в Украине возглавляют около 20 генералов. При этом пятая часть российских генералов была уничтожена.

Эксперты не исключают, что генералы РФ не просто оказались не в том месте не в то время, а украинцы, вероятно, сознательно выбирают в качестве мишеней российских офицеров высшего уровня, сообщает BBC.

Также подтверждены многочисленные сообщения о погибших командирах дивизий и полков.

"Я не думаю, что это несчастный случай. Один - это несчастный случай, но так много значит, что они мишени", - сказала ВВС Рита Конаева из Джорджтаунского университета.

В разговоре с Wall Street Journal человек из ближайшего окружения президента Зеленского сказал, что в Украине есть группа военной разведки, которая занимается атаками на российских офицеров: "Они ищут высокопоставленных генералов, летчиков, командиров артиллерии".

По словам Конаевой, поскольку украинские военные проигрывают по численности, их ориентация на чиновников может стать важной частью информационной войны. "Если предположить, что есть элемент сознательного таргетинга, это питает моральный дух Украины. Есть элемент победы. Это вдохновляет".

Чтобы Украина могла нацелиться на конкретных российских офицеров, она должна знать, где они. Аналитики говорят, что Россия использует открытые каналы связи, которые могут дать подсказки о том, где расположены те или иные цели.

"Если россияне используют мобильные телефоны или аналоговые радиостанции для связи со старшими офицерами, у украинцев все на тарелке", - сказал BBC аналитик по вопросам обороны Конрад Музыка из Rochan Consulting.

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Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий с Вооруженными силами Украины был ликвидирован командир полка ВДВ из Костромы полковник Сергей Сухарев.

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