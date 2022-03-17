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Обезглавили "элиту ВДВ": бойцы ВСУ ликвидировали командиров "ударного" полка РФ

17 марта 2022, 21:44

Российские государственные СМИ признали гибель командиров ВДВ.

Уничтожен командир костромского полка ВДВ

В ходе боевых действий с Вооруженными силами Украины был ликвидирован командир полка ВДВ из Костромы полковник Сергей Сухарев.

Об этом говорится в сообщении Русской службы BBC News.

Вместе с Сухаревым в росСМИ признали гибель еще четырех военных ВДВ. Речь идет о капитане Алексее Никитине, ефрейторе Юрии Дегтяреве, сержанте Александре Лимонове и сержанте Сергее Лебедеве.

В ВВС отмечают, что 331 гвардейский парашютно-десантный полк, которым командовал Сухарев, участвовал в обеих чеченских войнах и российско-грузинской войне 2008 года.

В свою очередь украинский журналист Денис Казанский, ссылаясь на российские ресурсы, обнародовал информацию о ликвидации заместителя командира этого полка полковника Сергея Крылова.

"Заместитель командира 331-го костромского полка ВДВ перепутал Кострому с Украиной и скончался", - отметил он.

Добавим, что ранее 331-й гвардейский парашютно-десантный полк РФ получил звание "ударный".

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Ранее сообщалось о том, что авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС РФ понесли значительные потери. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине.

Также ВСУ нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущие боевые действия в районах городов Харькова и Изюма.

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ВСУ ВДВ война России и Украины
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