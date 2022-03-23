Российские олигархи обсуждают, как ликвидировать Путина – разведка/ Reuters

Отдельные российские олигархи уже обсуждают возможность физического устранения президента страны-агрессора России Владимира Путина. В РФ крупный бизнес недоволен санкциями, которые были введены многими государствами за войну России против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В разведке отмечают, что в Москве состоялась встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича. Во время этой встречи Авен подчеркнул, что политика Путина раздражает российских олигархов. Ведь санкции, которые многие страны наложили на Россию в целом и на конкретных бизнесменов в частности за войну России против Украины, сильно ударили по карманам олигархов РФ.

Также на встрече Авен и Машкевич обсудили, что российские бизнесмены ищут способы повлиять на Путина или на его близкое окружение из силового блока. Однако такие планы очень трудно реализовать, потому что российский диктатор находится в жесткой изоляции – он не подпускает к себе практически никого, а тем более тех олигархов, которых он считает "ненадежными".

"Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к самым радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина", – отмечают в украинской разведке.

Ранее в МВД Украины объяснили, что Путину на самом деле выгодны санкции против российских олигархов. Они попадают в ситуацию, когда в дальнейшем смогут вкладывать деньги только в Россию. Поэтому наложение санкций на олигархов РФ лишь "осчастливливает Путина".

Ранее сообщалось, что в Италии арестовали яхты подсанкционных российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхту Мордашова Lady M арестовали в городе Империя возле Сан-Ремо. Яхта Тимченко стояла в самом городе. Их стоимость оценивается в 140 млн евро.

После этого в Италии наложили арест на крупнейшую в мире парусную яхту стоимостью 530 миллионов евро, которая принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Суперяхта SY A, принадлежащая Мельниченко, находилась в порту Триеста.

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