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У Путина отрицают ракетные удары по жилам домам и убийства мирных жителей Украины

23 марта 2022, 14:36

В Кремле обвинили "националистические батальоны" в якобы расстрелах мирных граждан.

Песков
Дмитрий Песков / Reuters

После того как Россия объявила Украине войну, ее войска наносят ракетные удары и совершают авианалеты на Киев, Харьков, Мариуполь и другие города Украины. Российские бомбы разрушают жилые дома и убивают мирных жителей. Однако Москва все отрицает и говорит, что военные РФ якобы не запускают ракеты по гражданским объектам и не стреляют в мирных людей.

Медуза сообщает, что в ходе общение с журналистами в среду, 23 марта, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сделал заявление, согласно которому это якобы не российские военные наносят удары и обстреливают украинцев, а так называемые "националистические батальоны". Информацию об изнасиловании женщины в Кремле назвали, дескать, "ложью".

"Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским. И, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там как живой щит и что националистические батальоны открывают огонь, это массовые случаи, по гражданским лицам. Информации про изнасилование женщины не верим вообще. Это ложь", - сказал спикер российского президента в ответ на вопрос о гибели в Харькове 96-летнего Бориса Романченко, который во времена Второй мировой войны сумел выжить в лагерях нацистов.

Как утверждает Песков, о якобы убийствах мирных жителей со стороны "националистов" говорят некие "очевидцы".

"Они рассказывают, как их удерживают там как живой щит, как открывают огонь именно националистические батальоны по тем, кто пытается выйти из города", - сказал он.

Также он добавил, что оккупанты РФ якобы не стреляют по гражданским лицам до тех пор, пока они не берут в руки оружие.

"Военные не стреляют по гражданским — до тех пор, пока гражданские не берут в руки оружие и не целятся в наших военных", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, до этого Песков также говорил, что Россия наносит удары якобы только по военным объектам. Атаки гражданской инфраструктуры он отрицал.

viber
война в Украине Кремль российские войска Дмитрий Песков война России и Украины
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