Графики отключений света: почему они постоянно меняются, объяснение от YASNO

Постоянные атаки РФ на энергосистему и масштабные ремонтные работы не позволяют создавать стабильный прогноз даже на несколько дней вперед.

https://glavred.info/ukraine/grafiki-otklyucheniy-sveta-pochemu-oni-postoyanno-menyayutsya-obyasnenie-ot-yasno-10616471.html Ссылка скопирована

Отключение электроэнергии в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

Почему графики отключений света постоянно меняются

Какие факторы затрудняют создание стабильного прогноза даже на несколько дней вперед

В четверг, 21 ноября, графики отключений электроэнергии довольно часто менялись в течение дня. Генеральный директор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook объяснил в чем причина.

Он подчеркнул, что такие дни, например, как сегодня, являются сложными для энергосистемы.

видео дня

"Утром из-за обстрелов применялись экстренные отключения вне графика. Позже произошло много изменений в графиках, а ограничения увеличили до 3 очередей из 6, то есть до половины потребителей. Некоторые группы оставались без света почти 7 часов. Если у вас отключение длилось еще дольше, стоит обратиться к своему оператору системы распределения (ОСР), ведь это, вероятно, уже аварийная ситуация.", - отметил Сергей Коваленко.

Он написал, что постоянно отслеживать графики сложно, но это необходимо. Укрэнерго корректирует их в течение дня, а регулярные атаки на энергосистему и большие объемы ремонтных работ затрудняют создание стабильного прогноза даже на несколько дней вперед.

"Удобно ли это удобно? Нет, но это реальность. Постоянные атаки на энергосистему и масштабные ремонтные работы не позволяют рассчитывать на стабильный прогноз даже на несколько дней вперед", - признал гендиректор YASNO.

Коваленко добавил, что можно настроить оповещения в ботах и приложениях, чтобы быть в курсе изменений. А еще - следить за официальными каналами, в частности Минэнерго и Укрэнерго.

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение электроэнергии в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в пятницу, 22 ноября, в Украине будут действовать графики отключений электроэнергии. По данным Укрэнерго, ограничения электроснабжения будут применять в разных объемах. С 6:00 до 7:00 и с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений, а с 7:00 до 18:00 - две очереди.

Нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщал, что графики отключений света в Украине могут отменить уже на этих выходных. По его словам, если будут солнечные дни, то солнечная электростанция даст в сеть до 1 ГВт мощности.

В то же время член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что энергетики продолжают устранять последствия вражеского удара и работают фактически круглосуточно в три смены, чтобы максимально быстро осуществить все необходимые ремонтные работы. Он подчеркнул, что для полной отмены графиков отключений электроэнергии "нужны не дни, а недели".

Читайте также:

Что известно о Yasno? YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги. По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред