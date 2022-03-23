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Нападение России на Украину: в Кремле заявили, что Путин "пока не добился" своих целей

23 марта 2022, 06:18

Россияне наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре мирных городов Украины, а в Кремле говорят, что Россия якобы бьет только по военным объектам.

Песков
Дмитрий Песков / Reuters

Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о том, что президент РФ Владимир Путин еще не добился своих целей в ходе войны России против Украины. По его словам, так называемая "военная операция", дескать, проходит по плану и в соответствии со сроками. Он также говорит, что россияне якобы бьют только по военной инфраструктуре. Удары российской авиации по городам гражданским объектам Украины Песков отрицает.

В интервью CNN в ответ на вопрос журналистки о том, добился ли Путин, по его мнению, своих целей в Украине, он ответил, что нет.

"Ну, во-первых, еще нет. Пока не добился", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы РФ, так называемая "специальная военная операция" якобы идет по плану.

Кроме того, Песков сказал, что авиация России якобы наносит удары только по военным объектам.

Неоднократные факты атаки гражданских объектов он отрицает.

Напомним, ранее в США заявили, что российский президент Владимир Путин не демонстрирует сигналов к прекращению войны России против Украины. Западный мир вместе с Киевом намерены работать над тем, чтобы война, которую развязал Путин против украинского государства, стала стратегическим поражением Москвы. Действия будут предприниматься вне зависимости от того, когда завершится война.

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