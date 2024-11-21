"Был немного другим": El Кравчук впервые рассказал про неизлечимое расстройство

Эль Кравчук борется с нарушением с детства.

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El Кравчук новости - Эль Кравчук рассказал про сложное нарушение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/el.kravchuk

Что рассказал Эль Кравчук:

Звезда обнаружил свою проблему еще в детстве

Сегодня у певца есть свой "рецепт" борьбы с нарушением

Украинский певец El Кравчук (Андрей Остапенко) еще в детстве обнаружил, что не такой как все. Помимо чрезвычайно артистичной натуры мальчика отличали трудности во время чтения.

С возрастом проблема никуда не исчезла, разве что теперь взрослый артист понимает, что с ним происходит, и знает, как с этим бороться. Про свое расстройство Эль Кравчук рассказал лишь недавно, в интервью Славе Демину.

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Так звезда рассказал, что страдает от дислексии. "Ты придумываешь то, чего не существует. Например, ты читаешь книгу, а тебе лень читать, и ты просто смотришь на нее и придумываешь другой смысл. Переставляешь слоги в словах. Это такая специфическая болезнь", - говорит Остапенко.

Со временем он "приструнил" свое нарушение: во время чтения певец не торопится, и сперва читает текст в уме, а потом озвучивает его. Это значительно облегчает задачу.

"У меня мозг работает быстрее, чем рот. Мозг идет на несколько шагов вперед, а я не успеваю. Но в детстве я наоборот был немного другим", - поделился Эль Кравчук.

Кто такой EL Кравчук? EL Кравчук - украинский певец, актёр и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нём. Началась запись первого альбома. В 1996 году подписал контракт с лейблом "Музыкальная биржа" и поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссёр — Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии.

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Что такое дислексия? Дислексия - избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Проблемы могут включать трудности с чтением вслух и про себя, правописанием, беглостью чтения и пониманием прочитанного. Дислексия отличается от трудностей чтения, вызванных проблемами со слухом или зрением, или слабой образовательной средой. Происхождение дислексии неврологическое и не связано с низким интеллектом, эмоциональными нарушениями или недостаточной мотивацией к учебе. Дислексия является самым распространенным расстройством обучения и встречается во всех языках, где проводились исследования. Дислексия бывает врожденной либо приобретенной, сообщает Википедия.

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