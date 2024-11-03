El Кравчук рассказал, как подрался с Фаготом Михайлютой: "Договорились об этом"

Эль Кравчук раскрыл суть конфликта, который пришлось разнимать Навроцкой.

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El Кравчук новости - Эль Кравчук рассказал про драку с Фаготом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fahot, instagram.com/el.kravchuk

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Почему El Кравчук подрался с Фаготом

Смогли ли звезды помириться после этого

Украинские артисты El Кравчук (настоящее имя - Андрей Остапенко) и Олег 'Фагот' Михайлюта знакомы уже много лет. И за это время между ними даже возникали конфликты.

Об этом Эль Кравчук рассказал Люкс ФМ. Однажды конфликт между ним и Михайлютой дошел до драки, хотя сперва сложно было даже представить, что артисты могут поссориться из-за такого.

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Как вспоминает Остапенко, он с Фаготом принимал участие в модном показе. Ссора произошла за кулисами, когда Михайлюте показалось, что у ЭльКравчука наряд лучше. Слово за слово, и артисты вступили в драку.

"Драка была одна. Мы договорились об этом не рассказывать никогда... Это был Фагот. Было очень весело. Мы вместе участвовали в показе моделей. Нас одели в очень яркую одежду, и Фагот что-то почувствовал, что одежда у меня лучше, чем у него. У нас возник конфликт, но все же этот конфликт был на фоне моего яркого образа. Мы подрались…", - вспоминает El Кравчук.

Мужчин, к слову, разняла Ольга Навроцкая, украинская дизайнер и возлюбленная Олега Михайлюты. Она показала им насколько смешным со стороны оказалась причина их драки, после чего Эль Кравчук и Фагот помирились.

"Потом мы посмеялись над этим. Навроцкая нас помирила и сказала: "Ну вы и даете, ребята!" - рассказал музыкант.

Кто такой EL Кравчук? EL Кравчук - украинский певец, актёр и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нём. Началась запись первого альбома. В 1996 году подписал контракт с лейблом "Музыкальная биржа" и поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссёр — Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии.

Кто такой Олег Фагот Михайлюта? Олег Михайлюта - украинский певец, музыкант, продюсер, один из лидеров и вокалистов группы ТНМК. Закончил Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского по классу фагота, в честь чего получил прозвище, которое использует в качестве сценического псевдонима - Фагот. Также является актером озвучки. Его голосом в украинском дубляже в серии фильмов "Пираты Карибского моря" говорит капитан Джек Воробей (в исполнении Джонни Деппа). 28 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, записался в Территориальную Оборону; присоединился к добровольческому батальону "Реванш".

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