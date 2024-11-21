Не только для похода в магазин: как еще можно использовать пластиковые пакеты

Эти простые и доступные советы помогут найти новое применение пластиковым пакетам и сократить отходы.

https://glavred.info/life/ne-tolko-dlya-pohoda-v-magazin-kak-eshche-mozhno-ispolzovat-plastikovye-pakety-10616336.html Ссылка скопирована

Способы изпользования пакетов для продуктов / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Самое главное:

Как пластиковые пакеты могут помочь при путешествиях

Чистка сантехники и уборка при помощи пластиковых пакетов - как спланировать процесс

Не спешите выбрасывать пластиковые пакеты после похода в магазин. Эти пакеты могут быть полезны не только для переноски покупок. Найдите им новое применение в быту: для уборки, хранения вещей или упаковки.

Главред с ссылкой на издание BHG предлагает несколько идей, как с пользой использовать этот повседневный предмет.

видео дня

1. Мусорные пакеты для небольших ведер

Пластиковые пакеты отлично подходят для маленьких мусорных ведер в ванной, спальне или офисе. Храните их под раковиной или в шкафу, чтобы быстро заменить, когда потребуется.

2. Для уборки за домашними животными

Пакеты можно использовать для уборки за питомцами. Они удобны для прогулок с собакой или для уборки кошачьего лотка. После использования завяжите пакет и выбросьте в мусор.

3. Органайзер в автомобиле

Храните несколько пакетов в машине. Закрепите один на подголовнике, чтобы использовать как временное мусорное ведро, или положите в бардачок на случай непредвиденных ситуаций.

4. Упаковка для багажа

Защитите одежду в чемодане, складывая обувь в пластиковые пакеты. Также их можно использовать для разделения чистых и грязных вещей во время путешествия.

5. Хранение малярных инструментов

Чтобы кисти и валики не высыхали между сеансами покраски, оберните их пакетами и уберите в холодильник. Это избавит вас от лишнего мытья.

6. Сохранение формы обуви и сумок

Заполните обувь или сумки смятыми пластиковыми пакетами, чтобы они не потеряли форму. Это простой и удобный способ хранения.

7. Для мокрых вещей

Используйте пластиковые пакеты, чтобы отделить мокрые полотенца, купальники или обувь от других вещей в пляжной сумке. Это убережет остальное содержимое от влаги.

8. Выстелите емкость для краски

Перед покраской застелите поддон пластиковым пакетом. После работы просто снимите его, и поддон останется чистым.

9. Чистка сантехники

Наполните пакет чистящим средством и закрепите его на кране или душевой насадке. Оставьте на некоторое время, чтобы убрать налет и грязь.

10. Ремесленные проекты

С помощью пакетов можно создавать различные поделки: корзинки, сумки или коврики. Нарежьте пакеты на полосы, сплетите их, и у вас получится оригинальный аксессуар.

11. Упаковка хрупких вещей

Если под рукой нет пузырчатой пленки, используйте пластиковые пакеты. Заверните в них хрупкие предметы, а коробки набейте смятыми пакетами для дополнительной защиты.

12. Защита метлы при подметании

Чтобы избежать контакта с грязью и волосами, которые цепляются за щетину метлы, оберните ее пластиковым пакетом. Это упростит уборку и защитит инструмент.

Эти простые и доступные советы помогут найти новое применение пластиковым пакетам и сократить отходы.

К слову, эксперты также рассказали про интересный лайфхак с пуговицей. Узнайте, как никогда не потерять любимые серьги.

Больше интересных новостей:

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред