Не только для похода в магазин: как еще можно использовать пластиковые пакеты

Самое главное:
- Как пластиковые пакеты могут помочь при путешествиях
- Чистка сантехники и уборка при помощи пластиковых пакетов - как спланировать процесс
Не спешите выбрасывать пластиковые пакеты после похода в магазин. Эти пакеты могут быть полезны не только для переноски покупок. Найдите им новое применение в быту: для уборки, хранения вещей или упаковки.
Главред с ссылкой на издание BHG предлагает несколько идей, как с пользой использовать этот повседневный предмет.
1. Мусорные пакеты для небольших ведер
Пластиковые пакеты отлично подходят для маленьких мусорных ведер в ванной, спальне или офисе. Храните их под раковиной или в шкафу, чтобы быстро заменить, когда потребуется.
2. Для уборки за домашними животными
Пакеты можно использовать для уборки за питомцами. Они удобны для прогулок с собакой или для уборки кошачьего лотка. После использования завяжите пакет и выбросьте в мусор.
3. Органайзер в автомобиле
Храните несколько пакетов в машине. Закрепите один на подголовнике, чтобы использовать как временное мусорное ведро, или положите в бардачок на случай непредвиденных ситуаций.
4. Упаковка для багажа
Защитите одежду в чемодане, складывая обувь в пластиковые пакеты. Также их можно использовать для разделения чистых и грязных вещей во время путешествия.
5. Хранение малярных инструментов
Чтобы кисти и валики не высыхали между сеансами покраски, оберните их пакетами и уберите в холодильник. Это избавит вас от лишнего мытья.
6. Сохранение формы обуви и сумок
Заполните обувь или сумки смятыми пластиковыми пакетами, чтобы они не потеряли форму. Это простой и удобный способ хранения.
7. Для мокрых вещей
Используйте пластиковые пакеты, чтобы отделить мокрые полотенца, купальники или обувь от других вещей в пляжной сумке. Это убережет остальное содержимое от влаги.
8. Выстелите емкость для краски
Перед покраской застелите поддон пластиковым пакетом. После работы просто снимите его, и поддон останется чистым.
9. Чистка сантехники
Наполните пакет чистящим средством и закрепите его на кране или душевой насадке. Оставьте на некоторое время, чтобы убрать налет и грязь.
10. Ремесленные проекты
С помощью пакетов можно создавать различные поделки: корзинки, сумки или коврики. Нарежьте пакеты на полосы, сплетите их, и у вас получится оригинальный аксессуар.
11. Упаковка хрупких вещей
Если под рукой нет пузырчатой пленки, используйте пластиковые пакеты. Заверните в них хрупкие предметы, а коробки набейте смятыми пакетами для дополнительной защиты.
12. Защита метлы при подметании
Чтобы избежать контакта с грязью и волосами, которые цепляются за щетину метлы, оберните ее пластиковым пакетом. Это упростит уборку и защитит инструмент.
Эти простые и доступные советы помогут найти новое применение пластиковым пакетам и сократить отходы.
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Для чего нужны лайфхаки?
Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.
Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.
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