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Как никогда не потерять любимые серьги: интересный лайфхак с пуговицей

Даяна Швец
19 ноября 2024, 16:26
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Чтобы серьги всегда оставались в паре, вам понадобится обычная пуговица.
Пуговица, серьги
Уникальный лайфхак пуговицей и серьгами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В чем суть лайфхака:

  • Необходимая пуговица должна быть среднего размера
  • Удобнее всего использовать пуговицы с четырьмя отверстиями

Не раз такое бывало, когда до выхода на важное мероприятие остаются считанные секунды, как вдруг оказывается, что второй серьги из любимой пары нигде нет. Кто-то обвиняет в этом мистического домового, кто-то свою невнимательность, однако ситуация довольно не приятная.

Хорошей новостью является то, что на странице jeffandlaurenshow рассказали о простом, удобном и креативном способе, который поможет держать украшения вместе и предотвратить их потерю, пишет Главред.

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Эксперты поделились невероятно простым лайфхаком: чтобы серьги всегда оставались в паре, вам понадобится обычная пуговица.

Выбирайте пуговицу среднего размера с отверстиями, в которые легко можно вставить застежки сережек.

Чтобы добавить изюминки, используйте пуговицу яркого цвета или интересного дизайна. Удобнее всего брать пуговицы с четырьмя отверстиями - на них можно закрепить сразу несколько пар сережек.

Для этого просто проденьте застежки сережек через отверстия пуговицы. Такой способ поможет сохранить украшения вместе и избежать неудобств, когда одна из сережек вдруг теряется.

Этот метод подходит не только для домашнего хранения, но и для путешествий. Пуговицы позволят компактно организовать украшения в дороге. Теперь вы всегда сможете легко найти нужную пару без лишних поисков в косметичке.

Кстати, историки назвали 3 неочевидные причины, зачем казаки носили серьги в ухе. Эти аксессуары могли немало рассказать об их социальном положении и количестве детей в роду.

Еще больше интересных новостей:

Для чего нужны лайфхаки?

Лайфхак - (англ. life hack) - простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему такое определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.

Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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