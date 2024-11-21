РФ может готовить новый удар: враг планирует провести ракетные испытания - росСМИ

Россия закрывает определенную часть воздушного пространства.

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В РФ пройдут ракетные тренировки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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РФ закрывает частично воздушное пространство

Враг планирует провести ракетные испытания

Страна-агрессор Россия закрывает определенную часть воздушного пространства для проведения ракетных испытаний. Об этом пишут российские издания.

Как известно тестирование ракет состоится с 22 по 23 ноября.

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В Сети утверждают, что подобное сообщение было опубликовано и тогда, когда по Днепру запустили баллистическую ракету "Орешник".

Между тем российский военный блогер Юрий Подоляк в своем Telegram-канале заявил, что "на завтра и послезавтра также есть заявка России на такие же запуски".

"Перед сегодняшним запуском Россия это тоже сделала! Отсюда и паника западных посольств накануне... Так вот, к чему я это пишу: завтра и послезавтра тоже есть заявка России. На такие же запуски. По той же траектории – в Украину. Всю ее территорию (и даже больше)", - говорится в сообщении.

Таким образом Кремль пытается компенсировать провалы на поле боя новыми попытками запугать Украину и мир. Однако украинцы в очередной раз продемонстрировали, что их нельзя запугать.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром 21 ноября страна-агрессор Россия атаковала Днепр ракетами. В МВД Украины сообщили, что в городе зафиксированы разрушения. Повреждения получил центр реабилитации для людей с инвалидностью, на территории частного сектора возник пожар в двухэтажном жилом доме.

Впоследствии российский диктатор заявил, что РФ атаковала Днепр ракетой средней дальности "Орешник". Путин традиционно заявил, что в мире якобы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обращение российского диктатора Владимира Путина относительно удара по Украине ракетой "Орешник". По словам Зеленского, Путин сделал уже второй за этот год шаг к эскалации войны, применив новую баллистическую ракету.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета совершает неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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