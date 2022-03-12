УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Отключение Сбербанка от SWIFT и вступление Украины в ЕС: Кулеба заявил о давлении на Европу

12 марта 2022, 18:26

Запад пока не готов закрыть небо над Украиной, однако Киев продолжает оказывать давление для решения вопроса, сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба
Украина железно будет в Евросоюзе - Кулеба / Скриншот Facebook-трансляция

Отключение Сбербанка от межбанковской платежной системы SWIFT является одним из ключевых требований Киева. Идут переговоры о поддержке такого шага со стороны Германии. Европа пока не готова закрыть небо над Украиной, но давление по этому вопросу продолжается. Государство ведет переговоры с Еврокомиссией, существует уверенная позиция, согласно которой Украина будет в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга он рассказал о том, что отключение российского государственного финучреждения Сбербанк от SWIFT является одним из главных требований Киева. Идет диалог, чтобы инициативу поддержала Германия. Украинская сторона намерена действовать решительно.

"Это одно из ключевых наших требований. Мы уже проели мозг в первую очередь Германии, чтобы они поддержали отключение Сбербанка от SWIFT. И будем делать это дальше, пока это не случится", - отметил он.

Кроме того, как полагает дипломат, страны Запада могут поменять свою позицию по поводу блокады воздушного авиапространства над Украиной. Киев продолжает оказывать давление по этому вопросу.

"Сейчас они еще не готовы, но мы продолжаем на них давить", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что продолжаются переговоры с Еврокомиссией по поводу вступления Украины в ЕС. Дипломат уверен в успехе реализации такой задачи.

"Мяч на поле Еврокомиссии, мы активно ведем с ними диалог для ускорения всех нужных процессов. Но все сразу не бывает, нужно немного подождать. Мы железно будем в ЕС", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, с 12 марта от межбанковской платежной системы SWIFT отключаются 7 российских банков – ВТБ, Россия, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, и ВЭБ.РФ. В ЕС допустили сценарий, при котором число таких банков будет расширено.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Украину вряд ли примут в Евросоюз, учитывая факт пребывания государства в состоянии войны с Россией.

viber
Евросоюз SWIFT МИД Украины Дмитрий Кулеба новости Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 12 марта 2022: Ракам – враги, Скорпионам – трудности, Львам – подсказки интуицииГороскоп на сегодня, 12 марта 2022: Ракам – враги, Скорпионам – трудности, Львам – подсказки интуиции Может затянуться надолго: известный астролог предсказал окончание войны в УкраинеМожет затянуться надолго: известный астролог предсказал окончание войны в Украине Не Путиным единым: почему Украина рискует рухнутьНе Путиным единым: почему Украина рискует рухнуть В США раскрыли сценарий победы Украины в войне с РФВ США раскрыли сценарий победы Украины в войне с РФ Перехвачен план РФ по установлению контроля над УкраинойПерехвачен план РФ по установлению контроля над Украиной

Последние новости

19:22

Жесткая позиция Украины и рабочие подгруппы: у Зеленского раскрыли детали диалога с РФ

19:18

Замерз на смерть: оккупанты приковали цепью своего гранатометчика, чтобы тот не сбежалВидео

19:17

Панический страх Беларуси: почему Украина выиграет войну с Лукашенкомнение

19:00

Зеленский надавил: США готовы предпринимать дипломатические шаги, которые Украина сочтет полезнымиВидео

18:47

"Изгои и проклятый народ": украинская певица Злата Огневич жестко обратилась к россиянам

Реклама
18:45

Путинская суперяхта Шехерезада: СМИ выяснили ее направлениеВидео

18:26

Отключение Сбербанка от SWIFT и вступление Украины в ЕС: Кулеба заявил о давлении на Европу

18:25

Макрон, Шольц и Путин обсудили ситуацию в Украине: подробностиВидео

18:23

Невероятно вкусные и нежные котлеты из рыбной консервы: готовить 10 минутВидео

17:58

"Его ждут страдания до конца года": астролог составил личный гороскоп для ПутинаВидео

17:38

Как украинским беженцам срочно найти жилье в Германии и других странах: полезные сервисыВидео

17:23

Пожертвовала собой ради спасения собак: душераздирающая история из осажденного ИрпеняВидео

17:07

Вступление Украины в НАТО и закрытие неба: Зеленский раскритиковал Альянс и потребовал помощи

17:05

Эвакуационные поезда из Харькова: как выехать из города 12 марта

16:48

В боях с россиянами погибли 1300 защитников Украины - Зеленский

16:39

"Многие русские цари были убиты": экс-министр РФ спрогнозировал участь Путина в войне против УкраиныВидео

16:34

Иерусалим – точка, где мы можем остановить войну: Зеленский выступил с инициативой по диалогу с РФ

16:33

Приметы на 13 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыВидео

16:27

Оккупанты отступают: сотни морпехов РФ возле Одессы отказались воевать против УкраиныВидео

16:07

Возвращение в родную гавань: как Китай может отобрать у РФ Приморье и Забайкальемнение

Реклама
15:58

В Украине не будет дефицита бензина: Кабмин нашел решениеВидео

15:53

Что нельзя распространять гражданам в соцсетях в период войны – информация от Генштаба ВСУ

15:46

Оккупанты РФ готовят референдум по созданию республики "ХНР" на Херсонщине – нардеп

15:42

Ни в чем себе не отказывает: СМИ выяснили, где и как живет любовница Путина КабаеваВидео

15:39

"Таких сволочей за всю жизнь не видела": россиянка из Гостомеля гневно высказалась об агрессорах

15:08

Маразматичные старички с деменцией играют последнюю партию: Потап обратился к Путину и ЛукашенкоВидео

14:48

Ядерный шантаж России: как и для чего оккупанты будут пугать мир радиациейВидео

14:35

Как бороться со стрессом и тревожностью в условиях войны

14:35

В Беларуси объявили об отправке войск к границе с Украиной

14:31

Украина уничтожила треть боевых группировок РФ, противник уходит в оборону – АрестовичВидео

14:22

Бутусов рассказал, когда и чем закончится война в УкраинеВидео

14:06

"Возвращайтесь к работе, иначе экономике наступит швах": Арестович обратился к украинцам

13:52

Российские оккупанты захватили восточные окрестности Мариуполя - Генштаб

13:37

"Законные цели" для атаки: Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

13:26

Путин и Шойгу – за войну с Украиной: в ГУР заявили о расколе в руководстве РФ

13:10

"Эта война для того, чтобы вы боялись": Птушкин обратился к россиянам из-за войны в УкраинеВидео

13:03

Волновахи, как города с инфраструктурой, больше не существует, ВСУ отошли

12:45

"Жевали сопли и говорили, что Путин хороший": Кондратюк разругал всех звезд, поддержавших российскую агрессию

12:40

Как время работает против Путинамнение

12:34

Почему Европа не спешит сажать РФ на голодный нефтяной паекмнение

Реклама
12:17

"Станут как зайчики": Арестович спрогнозировал, когда начнутся настоящие переговоры о завершении войны

12:08

"Отряды позади нас расстреливают дезертиров": СБУ выложило видео допроса русского пленного

11:50

Чернигов остался без света, газа, отопления и водыВидео

11:35

Посттравматическое стрессовое расстройство: как проявляется, симптомы и лечение

11:33

В Черновцах работает оперативный гуманитарный хаб

11:12

Войска агрессоров рассредоточились под Киевом - британская разведка

11:08

Премьер Израиля предложил Зеленскому капитулировать, президент отказался - The Jerusalem Post

10:43

Гороскоп на завтра, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствия

10:41

Когда и как закончится война в Украине и что сделать для победы: гороскоп на март-апрель 2022

10:32

Агрессия против Украины уже вызвала в России глубочайший экономический кризис - Bloomberg

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять