Отключение Сбербанка от SWIFT и вступление Украины в ЕС: Кулеба заявил о давлении на Европу

Украина железно будет в Евросоюзе - Кулеба / Скриншот Facebook-трансляция

Отключение Сбербанка от межбанковской платежной системы SWIFT является одним из ключевых требований Киева. Идут переговоры о поддержке такого шага со стороны Германии. Европа пока не готова закрыть небо над Украиной, но давление по этому вопросу продолжается. Государство ведет переговоры с Еврокомиссией, существует уверенная позиция, согласно которой Украина будет в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга он рассказал о том, что отключение российского государственного финучреждения Сбербанк от SWIFT является одним из главных требований Киева. Идет диалог, чтобы инициативу поддержала Германия. Украинская сторона намерена действовать решительно.

"Это одно из ключевых наших требований. Мы уже проели мозг в первую очередь Германии, чтобы они поддержали отключение Сбербанка от SWIFT. И будем делать это дальше, пока это не случится", - отметил он.

Кроме того, как полагает дипломат, страны Запада могут поменять свою позицию по поводу блокады воздушного авиапространства над Украиной. Киев продолжает оказывать давление по этому вопросу.

"Сейчас они еще не готовы, но мы продолжаем на них давить", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что продолжаются переговоры с Еврокомиссией по поводу вступления Украины в ЕС. Дипломат уверен в успехе реализации такой задачи.

"Мяч на поле Еврокомиссии, мы активно ведем с ними диалог для ускорения всех нужных процессов. Но все сразу не бывает, нужно немного подождать. Мы железно будем в ЕС", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, с 12 марта от межбанковской платежной системы SWIFT отключаются 7 российских банков – ВТБ, Россия, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, и ВЭБ.РФ. В ЕС допустили сценарий, при котором число таких банков будет расширено.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Украину вряд ли примут в Евросоюз, учитывая факт пребывания государства в состоянии войны с Россией.