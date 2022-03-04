Крах России: Евросоюз хочет отключить от SWIFT новые банки

С 12 марта от системы межбанковских платежей SWIFT будет отключено 7 российских банков.
Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель допустил расширение перечня российских банков, которые не смогут пользоваться системой SWIFT.
Как говорится в сообщении в Twitter корреспондента BBC в Брюсселе, Еврочиновник признал, что страны-члены рассматривают вариант с расширением перечня подсанкционных финучреждений.
Однако пока дополнительные решения не приняты.
"Технические органы ЕС пока анализируют целесообразность такого шага. "Посмотрим", – коротко резюмировал Боррель.
С 12 марта от системы межбанковских платежей SWIFT будет отключено 7 российских банков.
В этот список попали:
- ВТБ,
- Россия,
- Открытие,
- Новикомбанк,
- Промсвязьбанк,
- Совкомбанк,
- ВЭБ.РФ.
Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".
После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.
Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.
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