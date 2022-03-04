Крах России: Евросоюз хочет отключить от SWIFT новые банки

SWIFT / Reuters

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель допустил расширение перечня российских банков, которые не смогут пользоваться системой SWIFT.

Как говорится в сообщении в Twitter корреспондента BBC в Брюсселе, Еврочиновник признал, что страны-члены рассматривают вариант с расширением перечня подсанкционных финучреждений.

Однако пока дополнительные решения не приняты.

"Технические органы ЕС пока анализируют целесообразность такого шага. "Посмотрим", – коротко резюмировал Боррель.

С 12 марта от системы межбанковских платежей SWIFT будет отключено 7 российских банков.

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В этот список попали:

ВТБ,

Россия,

Открытие,

Новикомбанк,

Промсвязьбанк,

Совкомбанк,

ВЭБ.РФ.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.

Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.

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