Беларусь пригрозили отключить от системы SWIFT

SWIFT / Reuters

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что все российские и беларусские банки должны быть отключены от международной системы межбанковских переводов SWIFT.

По словам Шимоните, Литва выступает за широкие санкции.

"Эти санкции должны полностью распространяться и на финансовые институты Беларуси, потому что (…) Беларусь – участник войны, агрессор", – цитирует литовского премьера BNS.

Шимоните считает, что если беларусские банки не будут отключены от SWIFT, у России будет возможность обходить западные санкции.

Напомним, вчера глава Еврокомиссии заявила, что ЕС и партнеры отключат некоторые российские банки от SWIFT.

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Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.

Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.