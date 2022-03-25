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Притворяются невинными овечками: элита РФ сваливает на Путина всю ответственность за войну в Украине

25 марта 2022, 13:13

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления президента РФ Медведева, что все решения относительно войны Путин принимает сам.

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Элита РФ сваливает на Путина всю ответственность за войну в Украине – Подоляк/ Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Российская элита пытается отмежеваться от решения Путина развязать полномасштабную войну против Украины.

Они боятся юридических последствий, которые может иметь их причастность к войне. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Тwitter.

"Дмитрий Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, которая предусматривает атаки на мирные города, принимал единолично президент РФ. Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", – написал Подоляк.

Напомним, бывший российский президент, а сейчас – заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью одному из российских медиа заявил, что задачи оносительно войны ставит именно главнокомандующий Владимир Путин, и все решения принимает он.

Ранее сообщалось, что руководство российской армии обещало Владимиру Путину захватить Киев за пять дней, а всю Украину – за две недели. Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Также ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что он делал в первый день войны, а также как сейчас работает дипломатия. Из-за войны украинские дипломаты работают в усиленном режиме – договариваются об увеличении санкций против РФ и поставках Украине оружия.

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