Притворяются невинными овечками: элита РФ сваливает на Путина всю ответственность за войну в Украине

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления президента РФ Медведева, что все решения относительно войны Путин принимает сам.
Российская элита пытается отмежеваться от решения Путина развязать полномасштабную войну против Украины.
Они боятся юридических последствий, которые может иметь их причастность к войне. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Тwitter.
"Дмитрий Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, которая предусматривает атаки на мирные города, принимал единолично президент РФ. Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", – написал Подоляк.
Напомним, бывший российский президент, а сейчас – заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью одному из российских медиа заявил, что задачи оносительно войны ставит именно главнокомандующий Владимир Путин, и все решения принимает он.
Ранее сообщалось, что руководство российской армии обещало Владимиру Путину захватить Киев за пять дней, а всю Украину – за две недели. Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд.
Также ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что он делал в первый день войны, а также как сейчас работает дипломатия. Из-за войны украинские дипломаты работают в усиленном режиме – договариваются об увеличении санкций против РФ и поставках Украине оружия.
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