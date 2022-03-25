В МВД назвали главную причину резкого падения режима Путина

Владимир Путин / Reuters

Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что введение эмбарго против российской нефти ускорит падение режима Владимира Путина.

По всем негативным прогнозам, ВВП России упадет в 2022 году на 8-12%, высказался он в эфире "24 канала".

"Если бы было нефтяное эмбарго, то это было бы 25-30% и в самом деле ускорило бы падение режима. Без нефтяного эмбарго я не верю, что эти удары будут очень болезненными для России", – сказал советник министра.

Также, по его словам, без резкого обвала экономики РФ и нефтяного эмбарго Путин выстоит и снова начнет газовый шантаж.

Как известно, от российской нефти отказались США и Великобритания. Еврокомиссия разработала план отказа от нефти, угля и газа из России до 2030 года.

Напомним, американский профессор Элиот А. Коэн заявил, что Украина выигрывает в войне с Россией и этой победе есть много доказательств. В частности, отсутствие у РФ прогресса на линии фронта, что является лишь половиной картины.

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