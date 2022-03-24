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Как закончится война России против Украины: в NYT назвали 4 варианта развития событий

24 марта 2022, 21:31

Если военные действия будут продолжать продвигаться на Запад, есть риск, что заблудившаяся российская ракета может приземлиться в какой-то из стран НАТО.

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В NYT назвали 4 варианта развития войны в Украине и ее окончания/ Макс Левин

Российское вторжение в Украину сейчас фактически затормозилось, Путин не достиг ни одной из целей, которые ставил перед собой. Однако такое развитие событий может привести к тому, что глава Кремля примет решение усилить бомбардировки украинских городов.

Журналист Спенсер Бокат-Линделл в статье для издания The New York Times описал четыре наиболее реалистичных варианта развития войны в Украине и ее окончания, пишет ТСН.

Опираясь на прогнозы западных экспертов, журналист утверждает, что в трех из четырех случаев ситуация будет предусматривать дипломатическое вмешательство в том или ином виде.

Вариант 1. Есть вероятность быстрого успеха переговоров между Украиной и РФ

Западные эксперты убеждены, что обе стороны имеют условия, которыми не собираются уступать. Так, Украина никогда не согласится на сделку, которая предполагает отказ от контроля над Киевом, а РФ скорее всего не захочет соглашаться на договоренности, которые оставят для Украины открытыми двери для членства в НАТО.

При этом многие эксперты заявляют, что не видят со стороны России усилий по прекращению войны. Однако большие потери в российском войске и неэффективность самого вторжения заставили РФ смягчить свои требования к Украине. Поэтому эксперты отмечают, что через несколько недель может наступить момент, когда будет больше возможностей для переговоров.

Вариант 2. Война может затянуться и быть изнурительной

Россия захочет подойти к переговорам с более сильными позициями. Поэтому она может применить план Б: усилить бомбардировки населенных пунктов в Украине и спровоцировать этим еще больший поток беженцев за границу – в Польшу, Венгрию и Западную Европу. Таким образом РФ хочет надавить на другие государства, чтобы они в свою очередь оказывали давление на президента Украины Владимира Зеленского и склонили его согласиться на любые предложенные Россией условия.

Однако западные эксперты прогнозируют, что при таких условиях поддержка Украины со стороны Запада лишь усилится. И в таком случае конфликт станет затяжным, а его последствия будет трудно предсказать. А Россия при этом снова будет ставить перед собой цель заменить украинское правительство на марионеточное.

Вариант 3. Активная роль Китая

Ранее в США заявили, что Россия обратилась к Китаю за военной и экономической помощью. Однако президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил лидера КНР Си Цзиньпина, что любая оказанная для РФ помощь будет иметь последствия.

По словам экспертов, Китай важнее для экономики США, чем Россия. РФ была относительно незначительной для западной экономики, что облегчило введение против нее санкций, чего нельзя сказать о Китае, который доминирует в поставках многих товаров – от электроприборов до солнечных батарей.

Однако эта зависимость является двусторонней. Поэтому Пекин боится оказывать помощь России, ведь рискует оттолкнуть от себя другие государства.

Из-за этого некоторые эксперты считают, что Китай может вмешаться, чтобы положить конец войне России против Украины.

Вариант 4. Если Путин захватит Украину, он может не остановиться на этом

Если Путину каким-то образом удастся захватить Украину, он на этом может не остановиться, считают западные эксперты. После этого он может двинуться на другие государства, что может привести к прямой конфронтации с НАТО – намеренно или случайно. А, как ранее заявлял Джо Байден, нападение на одну из стран НАТО будет означать начало третьей мировой войны. При этом возрастает и риск использования ядерного оружия.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказывал мнение, что ход войны России против Украины решится в ближайшие 15 дней. Россия сейчас не хочет ни о чем договариваться, она бросает все силы на оккупацию территорий и попытку отрезать Украину от моря.

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