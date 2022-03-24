В ООН обвинили РФ в гуманитарном кризисе в Украине и призвали прекратить войну

Генассамблея ООН / Фото пресс-службы ОП

Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием Гуманитарные последствия агрессии против Украины. В документе Россия обвиняется в гуманитарном кризисе в Украине.

Как сообщает Reuters, резолюцию поддержали 140 стран, против выступили пять государств - Россия, Сирия, Северная Корея, Эритрея и Беларусь, а 38 - воздержались.

Кроме того, в ООН призвали страну-агрессор к немедленному прекращению огня в Украине.

Также в документе говорится о требованиях обеспечить защиту гражданских лиц, покидающих зону боевых действий, в том числе иностранных граждан и студентов, и обеспечить их безопасное и беспрепятственное перемещение.

Читайте такжеВСУ ликвидировали российского оккупанта Ситоленко - тестя известного террористаРешение генассамблеи уже прокомментировали в Верховной Раде.

"Сегодня в рамках обновленной 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине 140 государств проголосовали "ЗА" резолюцию Гуманитарные последствия агрессии против Украины, которая четко указывает на первопричину гуманитарной катастрофы и уделяет внимание срочно необходимым шагам для облегчения резины", - сказано в сообщении ВРУ.

Напомним, в Краснодаре РФ 12 бойцов ОМОНа категорически отказались ехать на войну в Украину. Они аргументировали свое решение незаконностью приказа.

Читайте также: