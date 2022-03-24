Пока отец поехал за едой: на Харьковщине российские оккупанты похитили детей

Военные РФ похитили детей / pixabay

В оккупированном городке Харьковской области российские захватчики с помощью местных коллаборантов похитили детей.

Как сообщает Госпогранслужба в Facebook, местный житель по приказу военных РФ похитил детей из-за того, что у родителя было оружие, собранное на местах боевых действий.

Читайте такжеГороскоп для Харькова: астро- и таропрогноз о том, когда в городе наступит мир"Хозяина дома они не нашли, поэтому по согласованию с российскими офицерами забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Позже выяснилось, что их отец выехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодовалого внука", - говорится в сообщении.

Похитив детей, мужчину начали шантажировать по телефону. Он признался, что действительно нашел под дорогой один автомат. Но пособники оккупантов ответили, что за один автомат готовы отдать только одного сына.

Напомним, в Краснодаре РФ 12 бойцов ОМОНа категорически отказались ехать на войну в Украину. Они аргументировали свое решение незаконностью приказа.

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