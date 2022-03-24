Российский ОМОН отказался ехать на войну в Украине и заявил о незаконности приказа

Российские военные отказываются воевать против Украины / Reuters

В Краснодаре РФ 12 бойцов ОМОНа категорически отказались ехать на войну в Украину. Они аргументировали свое решение незаконностью приказа.

Как сообщил правозащитник Павел Чиков, отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в оккупированном Крыму, куда был направлен для проведения учений "Заслон 2022".

"25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из его роты отказались выполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и последующего следования на территорию Украины", - сказано в сообщении.

Читайте также"Украина побеждает в войне": американский профессор привел ряд доказательств провала армии ПутинаТакже у омоновцев не было документов для пересечения границы.

"Отказ выполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них не было ни загранпаспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировках на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о заданиях и условиях этой операции никто из истцов в известность не был поставлен и как следствие, согласия на нее не давал", - добавил Чиков.

Он подчеркнул, что только незаконное пересечение государственной границы является преступлением в РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы - это еще ряд преступлений по украинским законам.

"Бойцев Росгвардии вернули в Краснодар, провели по ним служебную проверку и уволили со службы. Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о возобновлении на работе", - утверждает правозащитник.

Напомним, активная фаза войны России против Украины должна закончиться довольно быстро. Такой прогноз профессор истории, директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий аргументирует истощением российской армии, нехваткой боеприпасов и других необходимых для ведения боевых действий вещей.

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