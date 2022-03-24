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Ход войны в Украине решится в ближайшие 15 дней – Боррель

24 марта 2022, 16:16

Россия сейчас не хочет ни о чем договариваться, она бросает все силы на оккупацию территорий и попытку отрезать Украину от моря.

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Ход войны в Украине решится в ближайшие 15 дней – Боррель/ Reuters

Ход войны России против Украины решится в ближайшие 15 дней, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Страна-агрессор Россия пока не заинтересована о чем-то договариваться в рамках переговоров, ведь она еще не достигла своих целей. Такое мнение Боррель высказал в интервью телеканалу TVE, пишет Reuters.

РФ сейчас сконцентрирована на том, чтобы оккупировать больше территорий, и одной из ее целей является отрезать Украину от моря.

"Сейчас Россия не хочет сидеть и о чем-то договариваться: она хочет только оккупировать территорию. Она хочет окружить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Она хочет серьезно вести переговоры только тогда, когда закрепит сильную позицию", – отметил Боррель.

Он подчеркнул, что Евросоюз и его союзники и дальше будут оказывать Украине военную поддержку. Также глава европейской дипломатии добавил, что сопротивление, которое оказывает украинская армия вторжению РФ, войдет в историю.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 марта во время выступления на саммите НАТО подчеркнул: Альянс должен понимать, что Украина сейчас находится в "серой зоне" между Западом и Россией. Наше государство уже ровно месяц героически противостоит российскому вторжению, и его безнаказанно разрушают на глазах всего мира.

Зеленский призвал НАТО предоставить Украине самолеты и танки, чтобы она могла эффективнее себя защищать от России. Он подчеркнул, что нашему государству нужна военная помощь без ограничений, поскольку РФ применяет против украинцев весь свой военный арсенал.

Также ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с главой страны-агрессора России Владимиром Путиным, однако не намерен выполнять российские ультиматумы.

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Евросоюз война в Украине вторжение России Жозеп Боррель
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