Россияне испугались своих потерь и переводят войну в затяжную фазу – ОП/ УНИАН

Россия пытается перевести войну против Украины в частично "затяжную фазу", потому что уже понесла очень высокие потери в личном составе и технике. Еще одна причина в том, что РФ не удается продвинуться дальше ни на одном из направлений.

Москва будет пытаться снизить количество ежедневных потерь в российской армии, ведь дальше им становится все труднее скрывать от своего же народа свои провалы. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.

"Всё это не удается скрывать от своей аудитории. Поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику. Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших ежедневно, включая командиров самого высокого и среднего звена", – отметил Подоляк.

Российские захватчики будут пытаться изменить свою тактику и ввести в нее новые обязательные элементы, говорит советник главы ОП.

Также он отметил, что оккупанты намеренно пытаются повлечь за собой гуманитарные катастрофы в ряде украинских городов.

"Происходит частичное окапывание россиян на занятых рубежах, а такая концентрация сил и средств разрушения вокруг наших больших городов для создания в них преднамеренных многотысячных гуманитарных катастроф. Тактика абсолютно людоедская и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности", – написал Подоляк.

Ранее в НАТО сообщали, что общие потери российской оккупационной армии в Украине убитыми могут составить от 7 до 15 тысяч человек. Если же считать убитых вместе с ранеными, пропавшими без вести, а также пленными, то общие потери РФ в войне могут доходить до 40 тысяч.

Напомним, 24 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО во время выступления на саммите Альянса. Он призвал страны-члены НАТО предоставить Украине самолеты и танки для защиты от России.

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