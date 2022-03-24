"Мы жили в прекрасном городе, пока вы не пришли": жительница Мариуполя жестко ответила пропагандисту РФ

Жительница Мариуполя жестко ответила пропагандисту РФ/ Скрин из видео

Кремлевские пропагандисты пытались взять комментарий у жительниц Мариуполя. Однако в ответ на свои вопросы они услышали совсем не то, что ожидали.

Женщины "поставили на место" российских пропагандистов, высказав им свою позицию относительно войны России против Украины. Соответствующее видео появилось в сети.

"Мы жили в цветущем Мариуполе, который развивался, в котором строились дороги, развивались парки, развивалась металлургия. А потом пришла Россия, пришли "освободители"... Вы пришли на территорию свободной цветущей Украины. И всё разбомбили", – подчеркнула одна из жительниц города.

Также она добавила, что Россия не умеет говорить правду, а умеет только нагло врать и создавать провокации.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, российские войска продолжают стирать с лица земли Мариуполь. Жители города не могут эвакуироваться и сидят в страхе от взрывов. Мариупольцы, которым удалось вырваться из города, в ужасе рассказывают, что "там творится настоящий ад".

Также ранее оккупанты предложили мэрии Мариуполя перейти на сторону России, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В ответ на такое предложение власти города послали захватчиков вслед за российским военным кораблем.

Кроме этого, сообщалось о гибели под завалами дома в Мариуполе 10-летней украинской гимнастки Екатерины Дьяченко. Девочка находилась в доме, в который попал снаряд российских оккупантов.

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