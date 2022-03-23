"Должна была покорять сцены": юная украинская гимнастка погибла под завалами в Мариуполе

Юная украинская гимнастка погибла под завалами в Мариуполе/ Instagram Анастасии Мещаненковой

Под завалами у Мариуполе погибла 10-летняя украинская гимнастка Екатерина Дьяченко. Девочка находилась в доме, в который попал снаряд российских оккупантов.

В результате обстрела здание обрушилось, гимнастка оказалась под обломками. О смерти девочки сообщила ее тренер по художественной гимнастике Анастасия Мещаненкова в Instagram.

На это трагическое событие отреагировали и знакомые тренера. Они подчеркнули, что девочка должна была покорять сцену, а не отдать свою жизнь в войне.

"В Мариуполе погибла воспитанница моей одногруппницы. Этому может быть оправдание? Посмотрите на эту талантливую девочку. Она должна была покорять сцены и дарить улыбки миру. В чем виноваты дети? Я верю, что каждому, кто причастен к этим злодеяниям, найдется место в аду. И как можно быстрее", – написала знакомая Мещаненковой Алина Брошкова.

Напомним, российские войска продолжают стирать с лица земли Мариуполь. Жители города не могут эвакуироваться и сидят в страхе от взрывов. Мариупольцы, которым удалось вырваться из города в ужасе рассказывают, что там творится настоящий ад".

Также ранее оккупанты предложили мэрии Мариуполя перейти на сторону России, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В ответ на такое предложение власти города послала захватчиков вслед за российским военным кораблем.

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