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Под Мариуполем оккупанты захватили колонну эвакуационных автобусов

22 марта 2022, 19:15

Колонна автобусов была захвачена представителями "ДНР".

Мариуполь
Мариуполь / Мариупольский горсовет

Из Мариуполя минимум 100 тысяч украинцев хотят эвакуироваться, но не могут этого сделать.

Как сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, коридора нет как такового.

"Как минимум 100 и более тысяч (людей) хотят и не могут уехать. На самом деле, коридора нет как такового. А те, что есть, они только для легковых автомобилей, и для тех, кто может идти пешком. Представьте, людям придется идти 10, 20 и более километров до пункта, где мы могли бы их посадить в автобус и отвезти в Запорожье", - сказала Верещук.

Она также отметила, что сейчас ни спасатели, ни другие люди не могут подойти к Драмтеатру в Мариуполе, потому что постоянно ведутся обстрелы. Поэтому никто пока не может наглядно оценить сложившуюся там ситуацию.

"То, что они делают, на самом деле зверство. Сегодня на коридоре, который мы попытались еще раз открыть, была колонна автобусов, работники ГСЧС, которых захватили представители "ДНР", они стоят возле Мангуша. Сейчас там остановились. Мы пытаемся их вытащить всеми силами. И я хочу, чтобы весь мир знал, вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что заберут технику, а людей, возможно, отпустят, а возможно и нет", - сказала министр.

Относительно ситуации на Черниговщине Верещук отметила, что туда будут пытаться открыть гуманитарный коридор, но по сообщениям военных, такой коридор будет слишком опасен для жизни и здоровья тех, кто хочет выехать именно гуманитарным коридором.

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"Я знаю, что некоторым удалось покинуть Чернигов и область, как равно и другие области, которые люди самостоятельно преодолевают, без гумкоридоров, потому что гумкоридор только там, где мы не контролируем участок. На сегодняшний день, к сожалению, нет уверенности, что завтра заработает такой коридор", - добавила она.

Ранее сообщалось, что оккупанты 19 марта снова обстреляли Мариуполь – они сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе города. В здании школы прятались от постоянных обстрелов 400 мариупольцев – в основном это женщины, дети и пожилые люди. Здание разрушено, а под завалами всё еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Также сообщалось, что жителей Левобережного района Мариуполя силой вывозят в Российскую Федерацию. При этом у людей забирают паспорта.

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