Оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе: там прятались сотни женщин, детей и стариков

Мариуполь находится под постоянными обстрелами / Фото Reuters

Российские оккупанты снова обстреляли Мариуполь. Бомбы сбросили 19 марта на школу искусств №12 в Левобережном районе города.

В здании школы прятались от постоянных обстрелов 400 мариупольцев. В основном, женщины, дети и пожилые люди. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, 16 марта войска Путина сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом жители города.

После бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище.

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов считает, что город разрушен на 80-90%, а количество погибших мирных жителей, по самым скромным подсчетам, составляет не менее 2358 человек.

Другие новости: