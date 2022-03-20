Оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе: там прятались сотни женщин, детей и стариков

Здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Российские оккупанты снова обстреляли Мариуполь. Бомбы сбросили 19 марта на школу искусств №12 в Левобережном районе города.
В здании школы прятались от постоянных обстрелов 400 мариупольцев. В основном, женщины, дети и пожилые люди. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
"Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, 16 марта войска Путина сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом жители города.
После бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище.
Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов считает, что город разрушен на 80-90%, а количество погибших мирных жителей, по самым скромным подсчетам, составляет не менее 2358 человек.
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