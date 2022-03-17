Агрессоры знали, что скидывают бомбы на детей: появилось спутниковое фото Драмтеатра в Мариуполе

Уничтоженный Драмтеатр в Мариуполе / Мариупольский горсовет

Американская компания Maxar Technologies выложила в Сеть спутниковые фотография из Мариуполя, которые были сделаны 14 марта. На них видно, что с двух сторон здания Драматического театра на асфальте краской написано большими буквами: "Дети". И именно на это здание 16 марта российские оккупанты скинули сверхмощную бомбу.

По данным источника Обозревателя в осажденном Мариуполе, большинство из тех, кто прятался в бомбоубежище под театром – женщины с детьми.

"Это здание служило убежищем, об этом знали все", – добавил источник.

По предварительной версии событий, в момент авиаудара оккупантов там находились около 1,5 тысяч человек. То есть российские оккупанты прекрасно знали о таком положении вещей, но все равно ударили по Драмтеатру. Остатки здания и близлежащая площадь продолжает обстреливаться российскими военными, а потому спасатели не могут выяснить, сколько именно людей погибли и оказать помощь пострадавшим.

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Напомним, 16 марта российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь.

В тот момент в здании находились сотни местных жителей, сообщает в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

"16 марта российская авиация сбросила мощную бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе. Здание театра было местом пристанища для сотен мариупольцев, которые потеряли свои дома в результате бомбардировки и обстрелов города со стороны российской армии",- говорится в заявлении МИД.

В результате авиаудара была разрушена часть здания, а многие люди оказались под завалами. Количество пострадавших пока невозможно утонуть из-за постоянных обстрелов.