"Это настоящий ад": жители Мариуполя рассказали о происходящем в городе

Мариуполь / Reuters

Российские войска продолжают стирать с лица земли Мариуполь. Житель города не могут эвакуироваться и сидят в страхе от взрывов.

Мариупольцы, которым удалось вырваться из города в ужасе рассказывают, что там творится "настоящий ад", которого ни он, ни другие местные даже не могли представить.

Украинцы говорят, что они выжили благодаря старым запасам еды, сплоченности между соседями и осторожности.

"Такого ни я, ни никто другой в жизни не переживал. Это настоящий ад", – сказал житель Мариуполя, передает Espreso.TV.

Он сообщил, что, как и другие жители, собирал дождевую воду, а также набирал ее из колодцев.

"Их довольно мало в современном городе. Но старожилы помогали в этой ситуации молодежи и подсказывали, где они есть. Мы искали эту воду, носили", – рассказал житель Мариуполя.

Что касается продуктов, то они практически закончились еще две недели назад. "Какие-то запасы старые – на этом всем и держались", – отметил украинец.

Он рассказал, что ему и другим пришлось "крепко урезать паек". Это касалось и воды, и еды.

"Те продукты, которые могут храниться дольше, мы их просто убрали. Мы на них даже не смотрели для того, чтобы максимально подольше... существовать", – добавил мужчина.

"Помогло выжить то, что мы мобилизовались со знакомыми, и даже незнакомыми людьми и помогали друг другу. Помогали готовить, заготовлять дрова", – рассказал он.

"Если 10 минут в радиусе 2 км ничего не рвалось, то мы уже с подозрением на это смотрели", – сказал украинец.

Женщины рожают детей в подвалах

68-летняя Лариса Ерошина вместе с семьей эвакуировалась из Мариуполя. Она рассказала, что выехать из города было сложно, ведь из-за обстрелов врага разрушена дорога.

Жительница Мариуполя отметила, что женщины рожают детей в подвалах и их кормят. В городе нет ни еды, ни воды.

Она рассказала, что люди в Мариуполе умирают семьями, а их тела продолжают находиться под завалами.

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Женщина рассказала жуткую историю, что ее родственницу хоронили под звуки обстрелов.

Ранее сообщалось, что оккупанты 19 марта снова обстреляли Мариуполь – они сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе города. В здании школы прятались от постоянных обстрелов 400 мариупольцев – в основном это женщины, дети и пожилые люди. Здание разрушено, а под завалами всё еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Также сообщалось, что жителей Левобережного района Мариуполя силой вывозят в Российскую Федерацию. При этом у людей забирают паспорта.

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